Ngày 12/9: Giá xăng trong nước và dầu thế giới rủ nhau quay đầu giảm

Giá bán lẻ xăng trong nước hôm nay (12/9) được áp dụng theo phiên điều chỉnh từ 15h ngày 11/9 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2% khi thị trường lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu và nhu cầu yếu tại Mỹ lấn át rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và Ukraine.

Giá xăng RON95-III hôm nay ở mức 20.400 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng, dầu trong nước tăng - giảm trái chiều

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11/9. Theo đó, giá xăng giảm 39 - 95 đồng/lít; giá dầu (trừ dầu mazut) tăng 54 - 170 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 95 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 39 đồng/lít, dầu diesel tăng 170 đồng/lít, dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, riêng dầu mazut giảm 286 đồng/kg.

Xăng E5RON92 không cao hơn 19.756 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.400 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.643 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 18.368 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.090 đồng/kg

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2%

Theo Reuters, giá dầu Brent sáng nay giảm 1,12 USD/thùng (tương đương 1,7%), xuống còn 66,37 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,30 USD/thùng (tương đương 2%), xuống còn 62,37 USD/thùng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay, do sản lượng dự kiến tăng của OPEC+ và Nga.

OPEC+ tuần trước đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 10. Tuy nhiên, trong một báo cáo khác, OPEC giữ nguyên dự báo cung và cầu của các nước ngoài OPEC trong năm nay, với lý do nhu cầu ổn định.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích cấp cao tại PVM Oil Associates, thị trường đang bị giằng co giữa tình trạng thiếu hụt nguồn cung do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và Ukraine và tình trạng cung vượt cầu thực tế do sản lượng OPEC+ tăng và lượng dự trữ tăng cao.

Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia - quốc gia dẫn đầu OPEC, sang Trung Quốc sẽ tăng vọt, với việc Saudi Aramco sẽ vận chuyển khoảng 1,65 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, tăng mạnh so với mức 1,43 triệu thùng/ngày được phân bổ trong tháng 9./.