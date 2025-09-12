Ngày 12/9: Giá bạc trong nước đồng loạt giảm

Giá bạc thế giới nhích tăng trong phiên giao dịch sáng nay, hiện đang dao động, sát các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, điều này cho thấy lực tăng vẫn còn. Trong nước, giá đồng loạt giảm nhẹ.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 12/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.575.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 1.000 đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng 11/9.

Tại các địa điểm khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.309.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.342.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 6.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 11/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.348.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 5.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 11/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.309.000 1.342.000 1.311.000 1.348.000 1 kg 34.897.000 35.795.000 34.949.000 35.946.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.316.000 1.350.000 1.318.000 1.356.000 1 kg 35.103.000 36.007.000 35.145.000 36.158.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.575.000 1.624.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 41.999.895 43.306.558

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:53:10 sáng 12/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,559 USD/oune, tăng 0,389 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 11/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.097.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.102.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 11/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:53:10 sáng 12/9/2025

Giá bạc thế giới đang dao động hẹp trong khoảng 40,40 - 41,67 USD/ounce, sát các ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, điều này cho thấy lực tăng vẫn còn.

"Sau khi chạm đỉnh 14 năm tại ngưỡng 41,67 USD/ounce, thị trường đang chờ tín hiệu mới để bứt phá hoặc điều chỉnh", ông James Hyerczyk nói.

Vị chuyên gia nhận định, dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 với khả năng 92% đang hỗ trợ nhu cầu đầu tư vào vàng và bạc. Thêm vào đó, dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến và đồng USD suy yếu càng củng cố tâm lý mua kim loại quý vốn không sinh lãi.

Hyerczyk cho biết thêm, thị trường đang dõi theo báo cáo lạm phát Mỹ, đặc biệt là chỉ số CPI.

"Tuy nhiên, trước khi có số liệu mới, giới đầu tư vẫn ưu tiên chiến lược “mua khi giá giảm”. Họ tin rằng quan điểm ôn hòa của FED cùng đồng USD yếu sẽ tạo động lực giúp bạc sớm bứt phá lên tầm cao mới", ông James Hyerczyk đưa ra quan điểm./.