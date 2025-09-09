Ngày 9/9: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 1 USD/thùng

Giá dầu thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục tăng hơn 1 USD, lấy lại một phần mức giảm của tuần trước, sau khi mức tăng sản lượng của OPEC+ được đánh giá là khá khiêm tốn. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 65,98 USD/thùng, tăng 0,75%; giá dầu WTI ở mốc 62,21 USD/thùng, tăng 0,61%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 9/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,98 USD/thùng, tăng 0,75% (tương đương tăng 0,49 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,21 USD/thùng, tăng 0,61% (tương đương tăng 0,38 USD/thùng).

Cả hai loại dầu Brent và WTI chuẩn đã giảm hơn 2% cuối tuần trước, sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ làm mờ triển vọng nhu cầu năng lượng. Tính cả tuần trước, Brent và WTI đều mất hơn 3%.

OPEC+, gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, Nga và các đồng minh đã đồng ý tiếp tục nâng sản lượng dầu từ tháng 10. Liên minh này đã tăng sản lượng kể từ tháng 4 sau nhiều năm cắt giảm để hỗ trợ thị trường. Quyết định mới nhất được đưa ra ngay cả khi nhiều khả năng nguồn cung dư thừa sẽ xuất hiện trong những tháng mùa đông ở Bắc bán cầu.

Tám thành viên OPEC+ sẽ nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 9, hay 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 7. Các nhà phân tích cho rằng tác động của đợt tăng mới sẽ khá hạn chế, bởi một số thành viên vốn đã sản xuất vượt hạn ngạch, nên phần lớn lượng bổ sung đã hiện diện trên thị trường.

Trong một báo cáo, Goldman Sachs dự báo dư cung dầu trong năm 2026 sẽ lớn hơn một chút, do nguồn cung tại châu Mỹ tăng bù cho sản lượng Nga bị cắt giảm và nhu cầu toàn cầu mạnh hơn. Ngân hàng giữ nguyên dự báo giá Brent/WTI năm 2025 và dự phóng giá trung bình năm 2026 ở mức 56/52 USD/thùng./.