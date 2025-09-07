Ngày 7/9: Giá dầu thế giới khép tuần giảm hơn 3%

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần giảm hơn 2%, kéo giá cả tuần giảm hơn 3%. Với đà này, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới.

Sáng 7/9 giá dầu Brent ở mốc 65,67 USD/thùng

Trên thị trường thế giới: Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 07/09 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 65,67 USD/thùng, giảm 2,22% (tương đương giảm 1,49 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 61,97 USD/thùng, giảm 2,54% (tương đương giảm 1,61 USD/thùng).

Giá dầu thế giới đã có một tuần qua liên tục biến động, khi tăng tới 1% trong phiên giao dịch ngày 1/9. Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch ngày 2/9, giá dầu lại bật tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên một mạng lưới các công ty vận tải và tàu biển do một doanh nhân mang quốc tịch Iraq và Saint Kitts điều hành, với cáo buộc buôn lậu dầu Iran dưới danh nghĩa dầu Iraq.

Đến ngày 3/9, lại bất ngờ lao dốc hơn 2%, khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 7/9 của OPEC+. Nhóm các quốc gia sản xuất dầu hàng đầu thế giới dự kiến sẽ thảo luận về khả năng nâng sản lượng từ tháng 10, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động.

Sắc đỏ lại tràn lan trong phiên ngày 4/9 do tồn kho Mỹ tăng bất ngờ trước thông tin cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tuần trước, các công ty năng lượng tại Mỹ đã bổ sung 2,4 triệu thùng dầu thô vào kho dự trữ.

Phiên giao dịch cuối cùng của tuần (6/9), giá dầu thế giới lại lao dốc hơn 2% sau khi báo cáo việc làm yếu kém từ Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng.

Trong khi đó, nguồn cung có thể tiếp tục tăng sau cuộc họp của OPEC và các nước đồng minh sẽ diễn ra vào ngày 7/9. Theo các chuyên gia phân tích của Commerzbank, nếu OPEC+ đồng thuận tiếp tục tăng sản lượng thì điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm sâu.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước sáng hôm nay, ngày 7/09, được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 4/9.

Cụ thể, từ 15h chiều nay, giá xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, giá bán ra 19.851 đồng/lít; giá xăng RON95III tăng 76 đồng/lít, lên mức 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, giá bán ra ở mức 18.314 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg, ở mức 15.376 đồng/kg.

Với đà giảm của giá dầu thế giới, dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ giảm mạnh trong tuần mới./.