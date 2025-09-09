MISA AMIS - giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

(TBTCO) - Tại Hội chợ Chuyển đổi số nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, Cục Thuế tổ chức ngày 8/9/2025, hệ điều hành doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS được khẳng định là giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Chương trình có sự tham dự của ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuế địa phương. Đại diện MISA có Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Thị Thúy - Tổng Giám đốc Lê Hồng Quang và lãnh đạo các Khối giải pháp MISA.

Tổng Giám đốc MISA Lê Hồng Quang giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS đến Lãnh đạo Đảng, bộ, ngành và Cục Thuế cùng các khách mời tham dự sự kiện.

Với 80 năm phát triển, ngành Thuế là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số, áp dụng nhiều công nghệ hỗ trợ quản lý và phục vụ người nộp thuế. Tại gian hàng MISA, các lãnh đạo đã trực tiếp nghe Tổng Giám đốc MISA giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS. Nền tảng được đánh giá cao và kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho tiến trình chuyển đổi số của ngành Thuế trong giai đoạn mới.

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS được thiết kế là “hệ điều hành doanh nghiệp”, đáp ứng toàn diện hoạt động kinh doanh từ cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp và tập đoàn. Dữ liệu được kế thừa liên tục, không cần thay đổi hệ thống, chỉ bổ sung nghiệp vụ khi mở rộng.

MISA AMIS thiết kế theo đặc thù từng lĩnh vực, quy mô, đồng thời kết nối với các dịch vụ thiết yếu như ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, thương mại điện tử, tuyển dụng, giao vận… giúp hội tụ dữ liệu và mở ra cơ hội tiếp cận vốn vay.

Theo đó, nền tảng MISA Lending tích hợp trên MISA AMIS đã kết nối với ngân hàng giải ngân gần 30.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, góp phần khơi thông dòng vốn phát triển. MISA AMIS cũng tích hợp AI Agent để tự động hóa nhập liệu, kiểm soát, phân tích báo cáo, dự báo và gợi ý thông minh, giúp giảm gánh nặng quản trị.

Hiện nay, hơn 300.000 doanh nghiệp, 50.000 hộ kinh doanh và 3,5 triệu cá nhân đang tin dùng các giải pháp do MISA phát triển.

Nền tảng MISA AMIS kết nối bên trong và bên ngoài doanh nghiệp thành hệ sinh thái hội tụ dữ liệu.

Trong khuôn khổ hội chợ, tại Toạ đàm “Giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW”, Tổng Giám đốc MISA Lê Hồng Quang cho biết: “MISA đã nghiên cứu và phát triển MISA AMIS như một nền tảng “may đo” chuyển đổi số cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, giúp họ dễ dàng tuân thủ quy định thuế, tài chính, đồng thời phát triển hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị”.

MISA cam kết sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư đổi mới, sáng tạo để đồng hành cùng Cục Thuế hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

MISA cũng đề xuất xây dựng hệ sinh thái kết nối sâu rộng giữa tài chính - kinh doanh, trong đó mô hình kết hợp 3 bên: Thuế - Ngân hàng - Doanh nghiệp công nghệ được coi là điểm nhấn đặc biệt. Mô hình này vừa giúp ngân hàng thẩm định tín dụng chính xác và tiết kiệm chi phí, vừa tạo điều kiện để cơ quan thuế quản lý minh bạch, khuyến khích tuân thủ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay cho hộ kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

MISA được trao tặng khen thưởng của Cục trưởng Cục Thuế với những đóng góp thiết thực tại Hội chợ chuyển đổi số Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế.

Tham dự sự kiện với vai trò là doanh nghiệp tiên phong phát triển và cung cấp các giải pháp số, MISA đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với lãnh đạo Cục Thuế, bộ, ngành, địa phương và các đại biểu khách mời tham dự. MISA cũng được trao tặng khen thưởng của Cục trưởng Cục Thuế với những đóng góp thiết thực tại Hội chợ chuyển đổi số Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế./.