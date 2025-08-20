Chatbot trợ lý AI - cánh tay đắc lực hỗ trợ người nộp thuế

(TBTCO) - Trên nền tảng công nghệ hiện đại, “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” sẽ cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế, cũng như giải đáp thắc mắc... Đặc biệt, Cổng thông tin có tích hợp Chatbot trợ lý AI tư vấn kinh doanh, đây sẽ là cánh tay giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Minh chứng cho hành trình chuyển đổi từ quản lý sang phục vụ

Triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Thuế vừa phối hợp với Công ty cổ phần MISA (MISA) chính thức đưa vào vận hành “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”

(https://hotronnt.gdt.gov.vn). Đây là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, tài liệu đào tạo, hướng dẫn cũng như hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Misa và Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam bên robot hỗ trợ doanh nhân do Misa phát triển. Ảnh: TN

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” sẽ là một cột mốc mới trong quá trình thay đổi toàn diện phương pháp hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện các quy định pháp luật về thuế. "Đây không chỉ là bước khởi đầu cho sự hợp tác công - tư trong lĩnh vực quản lý thuế, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của ngành Thuế trên hành trình chuyển đổi từ quản lý sang phục vụ người nộp thuế, hướng tới một ngành Thuế hiện đại - minh bạch - thân thiện" - ông Mai Xuân Thành khẳng định.

Cũng theo ông Mai Xuân Thành, xuyên suốt trong các văn kiện, nghị quyết của Trung ương, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời xác định đây là khu vực có tiềm năng lớn để gia tăng nội lực của nền kinh tế.

“Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân ra đời nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nộp đúng và nộp đủ số thuế phải nộp, đồng thời chuẩn hóa quy trình và dữ liệu. Giúp cộng đồng hiểu rõ công nghệ và chọn đúng công cụ trong quản trị tài chính, tuân thủ hóa đơn điện tử và quản lý thuế hiệu quả. Nâng cao năng lực kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận, qua đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia” - ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế.

Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW đã nhấn mạnh yêu cầu tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, phát triển mạnh mẽ hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế tổng thể; đồng thời khuyến khích hộ và cá nhân kinh doanh từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, song song với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, vận hành và quản trị.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là nhóm đối tượng cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế; vừa đóng góp khoảng 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, vừa giải quyết việc làm cho 82% lao động trên cả nước.

Theo đó, để kịp thời đáp ứng được với tốc độ phát triển của khu vực kinh tế tư nhân cũng như nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế, thời gian vừa qua, ngành Thuế đã nỗ lực triển khai, cung cấp nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho người nộp thuế như nâng cấp chức năng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên ứng dụng eTax Mobile, ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho cá nhân, hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử...

“Sự ra đời của “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” là một bước tiến, sự thay đổi mới trong tư duy hỗ trợ và phục vụ người nộp thuế của ngành Thuế, đồng thời cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan Thuế và MISA” - ông Mai Xuân Thành cho biết thêm.

Tạo thuận lợi nhất cho hàng triệu người nộp thuế

Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị MISA cho biết: “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” ra đời là dự án mang tính phi lợi nhuận giữa MISA và Cục Thuế; dự án hướng tới cộng đồng và phù hợp với sứ mệnh phụng sự xã hội mà MISA luôn theo đuổi.

Suốt 31 năm qua, MISA tự hào đã cung cấp các nền tảng kế toán và quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam, giúp hàng trăm nghìn tổ chức tối ưu quản trị và phát triển bền vững. MISA cam kết bố trí nguồn lực đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế để xây dựng, vận hành, đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin ở mức cao nhất cho “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”.

Đồng thời, MISA cũng sẵn sàng đồng hành cùng Cục Thuế trong các hoạt động chuyển đổi số khác khi được cho phép, bao gồm tư vấn, tuyên truyền, đào tạo và thử nghiệm các mô hình, giải pháp mới. Mục tiêu chung của hợp tác là xây dựng kênh thông tin chính thống, cập nhật nhanh, dễ hiểu và dễ tiếp cận, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của hàng triệu người nộp thuế trên toàn quốc.

“Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân còn cung cấp đường dẫn trực tiếp đến các ứng dụng kê khai nộp thuế điện tử của cơ quan thuế và các hướng dẫn từng bước, tải về mẫu biểu, hỗ trợ hộ kinh doanh xử lý nhanh. Ngoài ra, hộ kinh doanh cũng có thể tham khảo thông tin tại thư mục “Tìm hiểu thêm kiến thức kinh doanh” với nội dung thông tin về quản lý điều hành và phát triển hộ kinh doanh. Đây là điểm nhấn công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị thực tiễn và tính ứng dụng của Cổng thông tin" - bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam.

Thông tin về cấu trúc cơ bản của “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”, bà Đinh Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị MISA cho biết, bên cạnh những nội dung “Tin chính sách và tiêu điểm”, Cổng còn cung cấp các thủ tục và nghĩa vụ thuế, mỗi thư mục gồm hệ thống bài viết hướng dẫn, video hướng dẫn, văn bản pháp luật và các tài liệu liên quan được phân chia theo các nội dung về: đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, lập và nộp tờ khai, nộp thuế, sổ sách - chứng từ…, giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm bắt đầy đủ quy trình, thủ tục và nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Bà Đinh Thị Thúy khẳng định, trên nền tảng công nghệ hiện đại, Cổng thông tin sẽ cập nhật thường xuyên các chính sách thuế mới, hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin, cũng như giải đáp thắc mắc, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Đặc biệt, Cổng thông tin còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) thành Chatbot tư vấn kinh doanh giúp cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các kiến thức hữu ích trong quản trị, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả bán hàng.

Đánh giá sau trải nghiệm sử dụng “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” và ứng dụng Chatbot trợ lý AI hỗ trợ tư vấn kinh doanh, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, Cổng thông tin không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là công cụ đồng hành cùng người nộp thuế, giúp người nộp thuế an tâm sản xuất, kinh doanh, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Chia sẻ về trải nghiệm sử dụng “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” sau khi tìm hiểu thủ tục lập hộ kinh doanh cho mục đích cho thuê nhà, chị Thu Hà (Hà Nội) nêu cảm nhận, tại Cổng thông tin đã đưa ra các mục, bước hướng dẫn rất chi tiết, rõ ràng về thủ tục hành chính thuế cho cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp; không chỉ vậy, cổng còn tích hợp thêm cả video hướng dẫn cũng khá cụ thể.

Ngoài ra, khi tìm hiểu các văn bản mà còn chưa hiểu rõ, người nộp thuế có thể nhờ Chatbot tư vấn kinh doanh hỗ trợ. Chỉ sau vài giây đặt câu hỏi, Chatbot đã có câu trả lời hướng dẫn, kể cả thủ tục kê khai, nộp thuế hay số thuế phải nộp đối với từng ngành, lĩnh vực kinh doanh cũng được Chatbot trả lời rất nhanh chóng. Đây là cổng thông tin rất ưu việt, kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho hộ kinh doanh tuân thủ tốt pháp luật thuế./.