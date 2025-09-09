Kỳ vọng áp lực tỷ giá vơi dần trong quý IV/2025

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, quyết định giảm lãi suất của Fed và kỳ vọng vào dòng vốn FDI, kiều hối, cán cân thương mại sẽ là các yếu tố chính giúp tỷ giá hạ nhiệt vào thời điểm cuối năm.

Tỷ giá USD đã tăng khoảng 3,7% từ đầu năm.

Ngày 8/9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.236 VND/USD, giảm 12 VND/USD so với hôm qua. Cùng xu hướng, tỷ giá niêm yết tại Vietcombank giảm 13 VND/USD, xuống 26.177 VND/USD chiều mua vào và 26.497 VND/USD chiều bán ra. Đây là lần hiếm hoi trong ba tuần trở lại đây, tỷ giá bán rời khỏi ngưỡng 26.500 VND/USD. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm và tỷ giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 3,7%.

Báo cáo tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 vừa tổ chức cuối tuần trước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đoàn Thái Sơn cho biết, tỷ giá chịu nhiều áp lực trong năm nay, đặc biệt trong tháng 8 vừa qua. Nguyên nhân là do lãi suất USD duy trì ở mức cao trong khi lãi suất VND thấp, tạo ra xu hướng chuyển vốn. Thêm vào đó, giải ngân vốn vay nước ngoài giảm, nhưng nhu cầu trả nợ lại tăng. Trước các nguyên nhân khách quan từ tình hình thế giới, áp lực tỷ giá thời gian tới được dự báo vẫn còn lớn. Để ứng phó, đại diện NHNN cho biết cơ quan này sẽ điều hành linh hoạt tỷ giá, phối hợp với công cụ lãi suất, thanh khoản và sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết.

Dự báo về diễn biến tỷ giá thời gian tới, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam sử dụng mô hình kinh tế lượng để ước tính với các biến số gồm chênh lệch lãi suất USD-VND, chỉ số DXY và dự trữ ngoại hối theo số liệu từ IMF.

Kết quả cho thấy các biến độc lập trong mô hình giải thích được 88% biến động của tỷ giá. Trong đó, về chênh lệch lãi suất USD/VND, lãi suất đồng VND càng cao hơn USD, tỷ giá càng ổn định. Còn chỉ số DXY tăng thường kéo tỷ giá USD tăng.

Về dự trữ ngoại hối, theo số liệu của Yuanta Việt Nam, dự trữ và tỷ giá cùng tăng dần theo thời gian. Phân tích các giai đoạn, chuyên gia từ Yuanta Việt Nam cho rằng trong giai đoạn trước năm 2010, lãi suất là công cụ quan trọng. Trong khi đó, giai đoạn năm 2014 - 2019, biến động chỉ số DXY là yếu tố dẫn dắt chính. Còn từ năm 2020 đến nay, dự trữ ngoại hối trở thành công cụ chủ lực kìm chế tỷ giá.

Quyết định giảm lãi suất của Fed và kỳ vọng vào dòng vốn FDI, kiều hối, cán cân thương mại sẽ là các yếu tố chính để giúp tỷ giá hạ nhiệt vào thời điểm cuối năm. Vì vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không cần thiết lo lắng quá mức về áp lực tỷ giá hiện tại.

Với các giả định Fed có thể giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9 - 10/2025, chỉ số DXY hạ về vùng 97 - 98 điểm cùng việc NHNN tiếp tục giữ nguyên lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và dự trữ ngoại hối Việt Nam duy trì quanh 80 tỷ USD, Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo tỷ giá USD/VND cuối năm 2025 có thể tăng khoảng 3,8% so với cuối năm 2024, vẫn trong biên độ biến động cho phép. Do đó, công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư không cần quá lo lắng về áp lực tỷ giá, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn FDI, kiều hối và cán cân thương mại vẫn được kỳ vọng hỗ trợ.

Cùng quan điểm, Khối phân tích Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) cho rằng, tỷ giá USD/VND sẽ bắt đầu hạ nhiệt trong quý IV/2025. Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND vẫn là biến số và có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý thận trọng tới thị trường chứng khoán nếu quán tính tăng từ đầu năm vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, nguồn cung USD sẽ dồi dào hơn nhờ kiều hối, chi tiêu của khách du lịch quốc tế bên cạnh triển vọng gia tăng dòng vốn nước ngoài sau khi Việt Nam được nâng hạng thị trường chứng khoán.

Thêm vào đó, cao điểm nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nước nhằm phục vụ cho hoạt động xuất khẩu tránh thuế đối ứng cũng như cao điểm xuất khẩu trong giai đoạn cuối năm cũng đang dần qua đi.