Ngày 8/9: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế hôm nay (8/9) giới đảo chiều tăng. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 0,14 USD/thùng (tương đương 0,21%), lên 65,64 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,10 USD/thùng (tương đương 0,16%), lên 61,97 USD/thùng.

Giá dầu thế giới dự báo giảm trong tuần này trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu kể từ tháng 10. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,14 USD/thùng (tương đương 0,21%), lên 65,64 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,10 USD/thùng (tương đương 0,16%), lên 61,97 USD/thùng.

Một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá dầu hiện nay là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu thêm 137.000 thùng/ngày kể từ tháng 10/2025. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phục hồi thị phần của OPEC+, giữa bối cảnh nhu cầu dầu toàn cầu có dấu hiệu suy yếu. Điều này sẽ tạo áp lực lớn khiến giá dầu giảm.

Quyết định của OPEC+ đánh dấu việc rút lại nhanh hơn dự kiến 1,65 triệu thùng/ngày lượng dầu đã lên kế hoạch cắt giảm, vốn ban đầu có lịch trình kéo dài đến cuối năm 2026. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần qua tăng thêm 2,4 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích.

Theo chuyên gia Ole Hvalbye từ Ngân hàng SEB, việc OPEC+ điều chỉnh tăng sản lượng khai thác dầu theo các hạn ngạch mới khiến thị trường dầu mỏ có thể rơi vào tình trạng dư cung đáng kể từ tháng 9/2025 đến hết năm 2026. Trong trường hợp không có biện pháp kiềm chế bổ sung, lượng tồn kho sẽ tiếp tục gia tăng.

Dựa trên các dữ liệu hiện tại, giới phân tích nhận định, giá dầu trong tuần tới nhiều khả năng sẽ giảm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và nhu cầu tiêu thụ năng lượng có dấu hiệu suy yếu. Cùng với đó, dữ liệu tồn kho xăng dầu tại Mỹ tiếp tục tăng và việc OPEC+ tiếp tục điều chỉnh tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng giá dầu trong những tuần tới./.