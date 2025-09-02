Ngày 2/9: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (2/9) đảo chiều tăng mạnh hơn 1% do lo ngại gián đoạn nguồn cung, cùng với sự suy yếu của đồng USD. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,16 USD/thùng, tăng 1,02%; giá dầu WTI ở mốc 64,69 USD/thùng, tăng 1,05%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh hơn 1%

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 2/9/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 68,16 USD/thùng, tăng 1,02% (tương đương tăng 0,69 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,69 USD/thùng, tăng 1,05% (tương đương tăng 0,67 USD/thùng).

Theo Reuters, trong tháng 8, cả dầu Brent và WTI đều ghi nhận mức giảm hàng tháng đầu tiên sau 4 tháng tăng liên tiếp, mất hơn 6% do nguồn cung tăng từ nhóm OPEC+.

Giới đầu tư đặc biệt chú ý tới Bắc Kinh, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự một hội nghị khu vực. Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi sát cuộc họp OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 7/9.

Nguồn cung dầu của Nga tiếp tục là mối quan ngại khi lượng xuất khẩu hàng tuần từ các cảng nước này giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần, còn 2,72 triệu thùng/ngày, theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi tàu chở dầu do các nhà phân tích của ANZ dẫn lại.

Các chuyên gia HSBC cho rằng bước vào giai đoạn cuối năm, tồn kho dầu sẽ có xu hướng tăng, với mức dư cung khoảng 1,6 triệu thùng/ngày trong quý IV/2025 và kéo dài sang quý I/2026.

Ngoài ra, báo cáo việc làm của Mỹ công bố trong tuần này sẽ cho thấy “sức khỏe” nền kinh tế và là phép thử đối với niềm tin của nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang sớm hạ lãi suất. Trước thềm báo cáo, đồng USD đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 5 tuần, khiến dầu trở nên rẻ hơn đối với các khách hàng nắm giữ các đồng tiền khác./.