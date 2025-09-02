Ngày 2/9: Giá bạc lên mức cao hơn một thập kỷ

Giá bạc thế giới sáng 2/9 đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 39,53 USD/ounce - mức đóng cửa tuần cao nhất trong hơn một thập kỷ. Trong nước, các doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng, với mức tăng lên tới 40.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 1/9. Với diễn biến của giá bạc thế giới, dự báo đà tăng của giá bạc trong nước sẽ còn tiếp diễn.

Sáng 2/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,575 USD/oune.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 2/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.560.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.608.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 39.000 đồng/lượng (mua vào) và 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 1/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.292.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.326.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 1/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.294.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.332.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 1/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 2/9/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.292.000 1.326.000 1.294.000 1.332.000 1 kg 34.459.000 35.357.000 34.511.000 35.508.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.300.000 1.334.000 1.302.000 1.339.000 1 kg 34.665.000 35.569.000 34.707.000 35.720.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 2/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.560.000 1.608.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 41.599.896 42.879.893

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:50 sáng 2/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,575 USD/oune, tăng 0,891USD/oune so với phiên giao dịch 1/9.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.072.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.077.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 29.000 đồng/ounce (mua vào) và bán ra so với phiên giao dịch 1/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:50 sáng 2/9/2025

Bạc đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 39,53 USD/ounce. Theo nhà phân tích James Hyerczyk, đây là mức đóng cửa tuần cao nhất trong hơn một thập kỷ, khẳng định sự bứt phá sau giai đoạn tích lũy kéo dài và mở ra xu hướng tăng rõ rệt cho phe mua.

"Khi đã vượt qua mốc 39,53 USD/ounce - rào cản giữ giá từ tháng 7 đến nay - bạc có khoảng trống kỹ thuật để tiến tới vùng 44,22 USD/ounce, miễn là các điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi", ông nói./.