Ngày 1/9: Giá bạc giữ vững đà tăng

Giá bạc thế giới sáng nay leo lên mốc 39,684 USD/oune, vượt mốc 39,53 USD/ounce thiết lập hôm 23/7. Trong nước, thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vẫn neo giá bạc không thay đổi so với phiên giao dịch cuối tuần.

Sáng 1/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,684 USD/oune. Ảnh minh họa

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 1/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.521.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.568.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua (31/8).

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.262.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.296.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá của phiên giao dịch hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng ổn định, hiện ở mức 1.264.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.302.000 đồng/lượng (bán ra).

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 1/9/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.262.000 1.296.000 1.264.000 1.302.000 1 kg 33.662.000 34.560.000 33.714.000 34.711.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.270.000 1.304.000 1.272.000 1.310.000 1 kg 33.868.000 34.772.000 33.910.000 34.923.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 1/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.521.000 1.568.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 40.559.899 41.813.229

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:41:16 sáng 1/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 39,684 USD/oune, tăng 0,744 USD/oune so với phiên giao dịch cuối tuần.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.043.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.048.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 16.000 đồng/ounce (mua vào) và bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:41:16 sáng 1/9/2025

Giá bạc neo ở ngưỡng cao, hiện đã vượt mốc 39,53 USD/ounce thiết lập hôm 23/7. Theo nhà phân tích vĩ mô và thị trường Vishal Chaturvedi, đà tăng của bạc đang được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Thị trường tin rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, dù dữ liệu lạm phát Mỹ còn trái chiều. Chỉ số PCE cốt lõi tháng 7 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong 5 tháng, trong khi PCE toàn phần giữ ở mức 2,6%. Dù vậy, Vishal Chaturvedi cho rằng, nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào tín hiệu suy yếu của thị trường lao động.

"Các hợp đồng hoán đổi lãi suất hiện định giá 87% khả năng FED hạ lãi suất trong tháng 9. Đồng USD yếu, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu công nghiệp ổn định từ năng lượng mặt trời - năng lượng xanh cũng tiếp tục củng cố giá bạc", ông Vishal Chaturvedi nói.

Về kỹ thuật, vị chuyên gia nhận định, giá bạc vượt ngưỡng 39,50 USD/ounce đã mở đường lên mốc tâm lý 40.00 USD/ounce./.