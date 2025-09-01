Ngày 1/9: Giá cao su thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (1/9) dao động ngược chiều. Cụ thể, Trung Quốc và Thái Lan giảm nhẹ, Nhật Bản biến động không đồng nhất, Singapore tăng. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.

Giá cao su thế giới hôm nay dao động ngược chiều.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Nhật Bản biến động không đồng nhất. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 320.30 Yên/kg; kỳ giao hàng tháng 11/2025 đóng cửa giảm nhẹ 0.50 Yên/kg, xuống mức 315.00 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0,3% (45 NDT/tấn) về mức 14.870 NDT/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 0,3% (0,19 Baht) về mức 70,31 Baht/kg.

Trên sàn SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ giao tháng 9/2025 ở mức 173.50 cent/kg, tăng 0.10 cent/kg; kỳ giao tháng 10/2025 tăng 0.20 cent/kg, lên mức 173.90 cent/kg.

Thị trường cao su Malaysia giảm. Cụ thể, giá SMR 20 chốt phiên giảm 9,5 sen xuống còn 743,50 sen/kg, trong khi latex rời rạc lùi 3 sen, còn 569,50 sen/kg. Dù vậy, mức giảm không quá sâu do thị trường vẫn lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài khi mưa lớn liên tục tại các nước sản xuất chủ chốt, gây cản trở khai thác.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.