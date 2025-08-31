Ngày 31/8: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam ổn định

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay (31/8) tăng 1.000 đồng/kg ở Hưng Yên và Ninh Bình, hiện thu mua ở mức 56.000 đồng/kg. Trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục ổn định.

Giá heo hơi trong nước hôm nay tăng nhẹ ở miền Bắc. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc sáng nay, giá heo hơi ghi nhận tín hiệu tích cực khi một số tỉnh có điều chỉnh giá. Cụ thể, Hưng Yên và Ninh Bình tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại chủ yếu duy trì giá ổn định quanh mức 53.000 - 55.000 đồng/kg. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ vẫn dao động 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tính chung, giá heo hơi trung bình toàn miền Bắc đạt khoảng 54.700 đồng/kg. Đây được xem là mức giá hợp lý trong bối cảnh nguồn cung và sức mua trong nước vẫn chưa có nhiều đột biến.

Tại miền Trung -Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không có biến động mới. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các địa phương vẫn rõ rệt. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì ở mức 51.000 - 53.000 đồng/kg. Gia Lai đứng ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Khánh Hòa và Lâm Đồng đang có mức cao nhất vùng là 56.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam tiếp tục đi ngang, giữ nguyên mức giá đã duy trì suốt nhiều ngày. TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và Đồng Tháp cùng neo ở 57.000 đồng/kg.

Cần Thơ và Cà Mau giữ giá cao nhất vùng 58.000 đồng/kg, còn Vĩnh Long và một số tỉnh khác ở mức 56.000 đồng/kg.

Như vậy, miền Nam duy trì dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Ngày 31/8, giá heo hơi trong nước ghi nhận sự tăng nhẹ cục bộ ở miền Bắc, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục ổn định. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của thị trường trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và dịch bệnh trong nước chưa được kiểm soát hoàn toàn. Dự báo những tháng cuối năm, giá heo hơi có xu hướng tăng nhẹ nhưng khó đạt mức bứt phá, do tác động từ nhập khẩu và chính sách điều tiết thị trường./.