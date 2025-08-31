Ngày 31/8: Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (31/8) tiếp đà giảm trong phiên giao dịch cuối tuần do lo ngại nhu cầu yếu trong khi nguồn cung tăng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 67,46 USD/thùng, giảm 0,74%; giá dầu WTI ở mốc 64,01 USD/thùng, giảm 0,91%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 31/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 67,46 USD/thùng, giảm 0,74% (tương đương giảm 0,50 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 64,01 USD/thùng, giảm 0,91% (tương đương giảm 0,59 USD/thùng).

Giá xăng dầu thế giới giảm do dự kiến nhu cầu năng lượng tại Mỹ chững lại và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ tăng sản lượng trong tháng tới. Thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của OPEC+ trong tuần tới. Nhóm này dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 9 nhằm giành lại thị phần, qua đó gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Số liệu tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, cho thấy nhu cầu cuối mùa hè vẫn ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và vận tải. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại nhu cầu sẽ giảm khi kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ diễn ra vào đầu tháng 9.

Giá dầu thô đã tăng đáng kể trong đầu tuần này do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, song thông tin về khả năng các nước châu Âu đang đàm phán cho một lệnh ngừng bắn đã khiến giá hạ nhiệt trở lại.

Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent tăng 0,8%, trong khi giá dầu thô WTI tăng 1%./.