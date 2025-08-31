Không ngừng kiến tạo, nỗ lực vì một Việt Nam thịnh vượng

(TBTCO) - 80 năm phát triển của ngành Tài chính gắn liền với 80 năm phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Và bây giờ, tiếp tục là sự nỗ lực cho hành trình thịnh vượng của dân tộc.

Bước khởi đầu cho hành trình tăng trưởng 2 con số

Không phải là chỉ tăng trưởng 6,5 - 7%, phấn đấu khoảng 7 - 7,5% như Quốc hội đã quyết nghị từ cuối năm trước nữa, mà giờ đây, mục tiêu Chính phủ đề ra là năm 2025, phải tăng trưởng 8,3 - 8,5%. Hôm Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương, chính Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo Chính phủ 2 kịch bản tăng trưởng mới của năm 2025.

Theo đó, với kịch bản 1, tăng trưởng GDP cả năm đạt 8%, còn với kịch bản 2, con số là 8,3 - 8,5%. Đưa ra 2 kịch bản, nhưng Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ phấn đấu thực hiện theo kịch bản 2 (8,3 - 8,5%), tạo đà cho tăng trưởng tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên.

Kiến nghị này đã được Chính phủ chấp thuận. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo phải tăng trưởng 8,3 - 8,5%, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo nền tảng vững chắc để đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, qua đó đạt mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm.

Ảnh minh hoạ.

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm 2025 là không thể không làm và cũng không phải là mục tiêu bất khả thi” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Và vì không thể không làm nên hàng loạt giải pháp đã được đề ra để thực hiện, trong đó giải pháp hàng đầu là huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó có đầu tư công. “Các kịch bản tăng trưởng phụ thuộc vào hiệu quả triển khai các chính sách, giải pháp, nhất là trong huy động và sử dụng các nguồn lực cho tăng trưởng” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng lý giải.

Các mục tiêu cụ thể cũng đã được đưa ra, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng cuối năm đạt khoảng 111 tỷ USD; trong đó vốn đầu tư công khoảng 28 tỷ USD, phải giải ngân hết; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13% trở lên; còn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 17% trở lên.

“Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Để đạt được các mục tiêu to lớn, toàn diện mà Đảng, Chính phủ đặt ra, trọng trách và nhiệm vụ của ngành Tài chính trong thời gian tới rất nặng nề, nhưng chúng tôi quyết tâm biến thách thức thành động lực, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Đồng nghĩa với đó, là phải kích cầu tiêu dùng và xuất khẩu; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới…; xây dựng và thực hiện “khoán tăng trưởng” cho địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

“Các địa phương cần đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 cao hơn so với mục tiêu tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, nhất là các địa phương đầu tàu, động lực tăng trưởng của cả nước” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Và hiện giờ, tất cả cùng đang tăng tốc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tất cả vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững của nền kinh tế.

Không ngừng kiến tạo, nỗ lực vì sự phát triển của nền kinh tế

Dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay, theo các chuyên gia kinh tế là hoàn toàn khả thi, nền kinh tế sẽ tăng tốc về đích như nhiều năm qua đã từng.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, kể cả trong giai đoạn Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề, kinh tế Việt Nam vẫn bền bỉ vượt qua khó khăn, thách thức, tăng trưởng GDP luôn trong nhóm cao của khu vực và toàn cầu, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Năm 2024, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,09%, đưa quy mô nền kinh tế lên trên 476 tỷ USD, cao gấp nhiều lần con số 8 tỷ USD của thời kỳ mới Đổi mới, nằm trong top 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, GDP bình quân đầu người đạt tới 4.700 USD/năm.

“Trong những thành tựu chung đó có đóng góp rất quan trọng, hiệu quả của Bộ Tài chính”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần khẳng định điều này.

Đóng góp này được ghi nhận không chỉ trong những năm gần đây, mà trong cả hành trình 80 năm phát triển của nền kinh tế, từ thời kỳ đất nước mới giành Độc lập, còn nghèo khó, đến thời bắt đầu thực hiện công cuộc Đổi mới và cho đến ngày hôm nay, khi cả dân tộc đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.

Trong suốt hành trình đó, rất nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm, hàng năm đã được xây dựng, làm điểm tựa quan trọng để nền kinh tế tăng tốc, phát triển. Nhiều thể chế, chính sách quan trọng cho đầu tư, kinh doanh được hoàn thiện; các cơ chế điều phối nguồn lực quốc gia; các đề án quan trọng về nghiên cứu các mô hình kinh tế mới, và cả các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển nền tài chính quốc gia... cũng từ sự tham vấn chính sách của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước đây, và bây giờ, là Bộ Tài chính sau hợp nhất, mà ra.

“Dù ở bất cứ giai đoạn nào, đảm bảo tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô đều là mục tiêu xuyên suốt của cả hai Bộ trước hợp nhất và Bộ hiện tại sau hợp nhất” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô chính là điều kiện tiên quyết cho con đường thịnh vượng của dân tộc.

Con đường thịnh vượng

Kỷ nguyên mới của Việt Nam đang bắt đầu. Nhưng nói như PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nền kinh tế bắt buộc phải tăng trưởng 2 con số, bởi nếu không, Việt Nam “sẽ bị loại khỏi cuộc chơi”, tụt hậu xa hơn và không thể đuổi kịp thế giới.

Để nền kinh tế có thể đạt mức tăng trưởng cao như vậy, ông Thiên - cũng như nhiều chuyên gia kinh tế khác - đã hướng kỳ vọng vào khu vực kinh tế tư nhân và vào Nghị quyết 68-NQ/TW mà Bộ Chính trị mới ban hành về phát triển kinh tế tư nhân.

Không chỉ Nghị quyết 68-NQ/TW, mà vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng, được coi là “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh. Một trong bốn nghị quyết đó là do ngành Tài chính trực tiếp tham mưu đề xuất, với mục tiêu đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Tương tự, một nghị quyết mới về phát triển doanh nghiệp nhà nước cũng đang được Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng. Các mô hình kinh tế mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các giải pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới cũng đang tiếp tục được Bộ Tài chính thúc đẩy bằng những giải pháp quyết liệt và hiệu quả… Trong mọi nhiệm vụ, Bộ Tài chính luôn có những bước đi rất chủ động, kịp thời, nhằm sớm đưa nền kinh tế phát triển đột phá trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.