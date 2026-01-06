Lệ phí đăng ký ô tô tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh giảm còn 14 triệu đồng

(TBTCO) - Theo quy định mới tại Thông tư số 155/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026, người mua ô tô (từ 9 chỗ trở xuống) đăng ký tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh chỉ phải đóng lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số ô tô ở mức 14 triệu đồng (mức trước đây là 20 triệu đồng).

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 155/2025/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Theo đó, hầu hết các mức lệ phí đều giảm so với quy định cũ tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC. Đặc biệt, mức lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống tại khu vực I giảm mạnh.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các địa phương thuộc khu vực I (gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) áp dụng mức thu lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký và biển số đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 14 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng (tương đương mức giảm khoảng 30%) so với quy định trước đây.

Các khu vực quy định tại Thông tư 155/2025/TT-BTC được xác định theo địa giới hành chính.

Khu vực I gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh bao gồm tất cả các xã, phường trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, trừ đặc khu trực thuộc cấp tỉnh.

Khu vực II gồm đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I.

Mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới quy định tại Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 155/2025/TT-BTC cụ thể như sau:

Ngoài ra, Thông tư số 155/2025/TT-BTC còn quy định rõ 4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông./.