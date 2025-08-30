Ngày 30/8: Giá thép tăng cao khi Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm sản lượng

Giá thép và quặng sắt hôm nay (30/9) tăng cao khi Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm sản lượng thép. Trong nước, sắt thép xây dựng được các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán.

Giá thép hôm nay tăng cao khi Trung Quốc cắt giảm sản lượng. Ảnh tư liệu

Trên Sàn Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,36% (11 Nhân dân tệ) lên mức 3.093 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tăng 0,56% (4,5 Nhân dân tệ) lên mức 801,5 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Singapore - SGX tăng 1,7 USD lên mức 104,2 USD/tấn.

Giá hợp đồng quặng sắt tương lai đã chạm mức cao nhất trong hai tuần qua, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Trung Quốc sẽ siết chặt sản lượng thép nhằm giải quyết tình trạng dư thừa công suất, theo Reuters.

Các nguyên liệu khác cho sản xuất thép biến động trái chiều: giá than luyện cốc tăng 0,9%, trong khi giá coke (DCJcv1) giảm 0,51%.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 6h15 sáng nay, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Giá thép tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.520 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.