Ngày 4/10: Giá thép ổn định, quặng sắt tiếp đà tăng

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá thép xây dựng trong nước được doanh nghiệp duy trì ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300. Trên thị trường thế giới, giá quặng sắt trên sàn Singapore tiếp đà tăng nhẹ.

Giá thép trong nước ổn định trong phiên sáng 4/10

Thị trường thế giới

Trên sàn Singapore-SGX, kết thúc phiên giao dịch 3/10, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 lên mức 104,04 USD/tấn, tăng tăng 0,04 USD/tấn.

Trung Quốc hiện đang trải qua kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến 7/10 nên tạm ngưng giao dịch.

Trong tuần 39 (20–26/9/2025), xuất khẩu quặng sắt toàn cầu phục hồi khiêm tốn 1,7% so với tuần trước, đạt 32,07 triệu tấn, Bigmint đưa tin.

Đà tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi Canada, Nam Phi, Ấn Độ, Chile và Peru, qua đó bù đắp phần sụt giảm từ 2 nhà cung cấp chủ lực là Australia và Brazil.

Theo các nguồn tin thị trường, việc nguồn cung tàu vận tải tại Đại Tây Dương cải thiện cùng chiến lược linh hoạt của các nhà xuất khẩu quy mô nhỏ đã tạo cú hích cho khối lượng giao hàng, trong khi nhu cầu tại khu vực Thái Bình Dương có dấu hiệu chững lại.

Đây được xem là một sự tái cân bằng trong chuỗi cung ứng, khi các quốc gia nhỏ trở thành động lực giữ nhịp tăng trưởng toàn cầu.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 8h30 ngày 4/10, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.