Ngày 30/8: Giá tiêu liên tục tăng cao, cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay (30/8) tiếp tục tăng cao ngày thứ tư liên tiếp. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 151.500 - 153.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh từ 1.300 đến 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tăng cao từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá tiêu tăng cao ngày thứ tư liên tiếp

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm liên tục tăng cao từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 151.500 đồng/kg đến 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg; tại Gia Lai tăng 2.000 đồng/kg hiện ở mức 151.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) tăng 1.000 đồng/kg hiện ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay ở TP. HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 152.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg ở mức 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tiếp tục chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tuần, với mức tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Xu hướng này được hỗ trợ bởi nguồn cung đang dần thu hẹp và sự sụt giảm của đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch cuối năm.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế đã cập nhật giá tiêu các loại như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua ở mức 7.216 USD/tấn (giảm 0,64%); giá tiêu trắng Muntok đạt 10.028 USD/tấn (giảm 0,65%).

Giá tiêu đen ASTA của Brazil ổn định ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.800 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam bình ổn. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá cà phê quay đầu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm mạnh từ 1.300 đến 1.500 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.700 - 122.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.500 đồng/kg, giảm mạnh 1.300 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 122.300 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm 1.500 đồng/kg, giao dịch ở mốc 122.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giảm 1.500 đồng/kg ở mức giá 121.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm mạnh từ 1.300 đến 1.500 đồng/kg sau một chuỗi tăng liên tục kéo dài. Điều này là hoàn toàn bình thường vì giá không thể tăng mãi.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 5.005 USD/tấn, giảm 0,06% (3 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,25% (60 USD/tấn), lên 4.868 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,41% (5,45 US cent/pound) so với hôm qua, lên 393,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,58% (9,75 US cent/pound), lên 387,25 US cent/pound.

Cuối tháng 8/2025, giá cà phê thế giới ghi nhận những biến động mạnh cả ở sàn New York với Arabica lẫn London với Robusta. Sau khi tăng vọt trong tuần từ 18 - 24/8, giá Arabica hợp đồng tháng 9 trên sàn ICE US đã vươn lên gần 390 cents/pound, cao nhất trong nhiều tháng, trong khi Robusta cũng duy trì nhịp tăng ấn tượng.

Tuy nhiên, những phiên giao dịch cuối tháng đã xuất hiện áp lực chốt lời khiến giá điều chỉnh giảm nhẹ. Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, giá vẫn duy trì ở vùng cao. Tính riêng trong tháng 8, giá cà phê đã tăng gần 30% và cao hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy thị trường vẫn đang rất nóng./.