Ngày 29/8: Giá heo hơi cả nước diễn biến trái chiều

Giá heo hơi cả nước hôm nay (29/8) diễn biến trái chiều khi miền Bắc có nơi bật tăng 1.000 đồng/kg, trong khi miền Trung và miền Nam tiếp tục đi ngang.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi tại miền Bắc sáng 29/8 cho thấy tín hiệu tích cực khi một số địa phương ghi nhận mức tăng nhẹ. Cụ thể, Tuyên Quang, Phú Thọ và Bắc Ninh cùng tăng 1.000 đồng, nâng giá thu mua lên 56.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn… giữ nguyên mức cũ, phổ biến quanh 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Như vậy, trung bình giá heo hơi toàn vùng miền Bắc sáng nay đạt 54.700 đồng/kg, nhỉnh hơn so với hôm qua, tạo tâm lý lạc quan cho người chăn nuôi sau chuỗi ngày giảm liên tiếp.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động lớn. Một số địa phương vẫn ở mức thấp: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi chỉ đạt 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Lâm Đồng dao động quanh 53.000 - 56.000 đồng/kg. Khánh Hòa duy trì mức cao hơn, ổn định ở 57.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi toàn vùng dao động 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường duy trì ổn định. Các địa phương trọng điểm như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ phổ biến ở mức 57.000 đồng/kg. Vĩnh Long và Long An ở mức 56.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang duy trì giá cao nhất khu vực, đạt 58.000 đồng/kg.

Tính chung, miền Nam đang thu mua heo hơi trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Giá heo hơi hiện dao động 51.000 - 58.000 đồng/kg, mức thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu tháng. Việc giá đi ngang ở nhiều nơi phản ánh tình hình cung - cầu vẫn chưa có đột biến, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo trên thị trường nội địa chưa hồi phục mạnh. Tuy vậy, việc miền Bắc có tín hiệu nhích giá trở lại được xem là dấu hiệu khả quan. Nếu sức mua cải thiện trong tháng tới, thị trường có thể sớm lấy lại đà tăng, giúp người chăn nuôi bớt áp lực chi phí./.