Ngày 28/8: Giá bạc Phú Quý dẫn đầu đà giảm

|Sáng 28/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,586 USD/oune. Ảnh minh họa
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 28/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.515.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17.000 đồng/lượng ở chiều mua và và 18.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 27/8.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.251.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 27/8.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.219.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.257.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 8.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 27/8.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/8/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.217.000
|
1.251.000
|
1.219.000
|
1.257.000
|
|
1 kg
|
32.460.000
|
33.358.000
|
32.512.000
|
33.509.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.225.000
|
1.259.000
|
1.227.000
|
1.265.000
|
|
1 kg
|
32.666.000
|
33.570.000
|
32.708.000
|
33.721.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/8/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.470.000
|
1.515.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
39.199.902
|
40.399.899
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:52:57 sáng 28/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,586 USD/oune, giảm 0,87 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 28/8.
Trước đó, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 38,54 USD/ounce; giảm 0,15 USD so với sáng 27/8.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.018.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.023.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 1.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 27/8.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:52:57 sáng 28/8/2025
Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis cho biết, thị trường gặp áp lực bán khá lớn, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn chờ đợi động thái cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Theo ông, nếu giá giảm, vùng 37,50 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nên sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao./.