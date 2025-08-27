VPI dự báo giá xăng tăng, dầu giảm trong kỳ điều hành ngày mai 28/8

(TBTCO) - Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 28/8/2025, giá xăng bán lẻ có thể tiếp tục tăng 1,1 - 2,5%, trong khi giá dầu bán lẻ dự báo giảm từ 1,5-1,6% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 487 đồng (2,5%) lên mức 19.947 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 221 đồng (1,1%) lên mức 20.311 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ tiếp tục có xu hướng giảm, cụ thể giá dầu hỏa có thể giảm 1,6% về mức 17.534 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 1,5% về mức 17.632 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 1,5% về mức 15.039 đồng/kg, còn.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu./.