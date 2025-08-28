Ngày 28/8: Giá thép, quặng sắt tiếp tục giảm

Tiếp nối đà giảm của phiên trước, sáng nay giá thép, quặng sắt tiếp tục giảm. Trong nước, giá thép xây dựng được các doanh nghiệp duy trì mốc giá ổn định, dao động 12.520 - 13.580 đồng/kg.

Trên Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 (giờ Việt Nam) ngày 28/8, giá thép thanh hiện vẫn đang duy trì ở mức 3.101 Nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 27/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 9 giảm 0,55% (17 Nhân dân tệ) về mức 3.082 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 giảm 0,38% (3 Nhân dân tệ) về mức 797 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,17 USD lên mức 102,5 USD/tấn.

Giá quặng sắt tại châu Á tiếp tục đi xuống, ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp khi nguồn cung trên thị trường có xu hướng tăng trở lại, theo Reuters.

Giá thép trong nước

Cập nhật thời điểm 08h30 ngày 28/8/2025, từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg.

Các chuyên gia nhận định giá thép và quặng sắt ngắn hạn khó tăng khi nguồn cung dồi dào trong lúc tiêu thụ chưa cải thiện. Dù lợi nhuận ngành thép Trung Quốc cải thiện, tồn kho cao và nhu cầu yếu khiến triển vọng tháng 9 kém tích cực.

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại và sản xuất suy giảm ở châu Âu tiếp tục làm gia tăng rủi ro, cho thấy thị trường thép toàn cầu nhiều khả năng vẫn chịu áp lực trong thời gian tới./.