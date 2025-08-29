Ngày 29/8: Giá cao su trên các thị trường chính đồng loạt giảm

Giá cao su hôm nay (29/8) trên các thị trường chính đồng loạt giảm do đồng USD mạnh lên và áp lực từ giá dầu thô. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá mủ tạp ở mức (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc giảm 0,33% (50 Nhân dân tệ) về mức 14.915 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 0,4% (0,28 Baht) về mức 70,73 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,4% (1,2 Yên) về mức 323,8 Yên/kg.

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX kỳ giao tháng 9/2025 giảm nhẹ 1 cent/kg, hiện ở mức 171.90 cent/kg.

Tại Malaysia, thị trường cao su cũng ghi nhận đà giảm. Theo Bernama, giá cao su tiêu chuẩn Malaysia giảm 6,0 sen xuống còn 745,5 sen/kg, trong khi mủ cao su rời giữ nguyên ở mức 571 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp bình ổn khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 395 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 16.700 - 18.000 đồng/kg./.