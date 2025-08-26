Ngày 26/8: Giá heo hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (26/8) tiếp tục giảm rải rác ở cả ba miền. Mức thấp nhất hiện ghi nhận ở Hà Tĩnh và Quảng Trị với 53.000 đồng/kg, trong khi cao nhất là Cà Mau và một số tỉnh miền Nam với 61.000 đồng/kg. Trung bình giá heo hơi toàn quốc hiện dao động từ 53.000 - 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm rải rác ở cả ba miền. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh giảm tại một số tỉnh. Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Ninh Bình đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về mức 55.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang… vẫn giữ nguyên, phổ biến quanh ngưỡng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay cũng điều chỉnh theo xu hướng giảm. Thanh Hóa và Nghệ An cùng hạ xuống 54.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Hà Tĩnh và Quảng Trị giảm thêm 1.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 53.000 đồng/kg - mức thấp nhất trong cả nước hôm nay.

Trong khi đó, các địa phương khác như: Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk giữ nguyên giá, phổ biến 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên đang gặp áp lực tiêu thụ, đặc biệt khi nhu cầu chưa phục hồi rõ rệt sau mùa cao điểm. Giá bán chạm đáy ở 53.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh và Quảng Trị cũng phản ánh tình trạng nguồn cung vẫn dồi dào, trong khi sức mua chưa có nhiều khởi sắc.

Khu vực miền Nam, sáng 26/8 cũng giảm tại một vài địa phương. Tây Ninh và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 59.000 đồng/kg, ngang bằng với giá tại Vĩnh Long.

Các tỉnh còn lại như Đồng Nai, TP. HCM, Cần Thơ, Cà Mau vẫn giữ ổn định trong khoảng 60.000 - 61.000 đồng/kg. Trung bình toàn khu vực miền Nam hôm nay đạt khoảng 59.800 đồng/kg.

So với miền Bắc và miền Trung, giá heo hơi miền Nam vẫn ở mức cao hơn, song việc xuất hiện xu hướng giảm tại một số tỉnh cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Nhu cầu tiêu thụ chậm, trong khi nguồn cung tương đối ổn định, khiến giá bán không còn duy trì được mức cao như giai đoạn trước./.