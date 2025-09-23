(TBTCO) - Ngày 23/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.

Giao thẩm quyền cụ thể đối với các đơn vị

Quyết định đã quy định về thẩm quyền quyết định giao tài sản công. Theo đó, thẩm quyền quyết định giao tài sản đối với các loại tài sản không thuộc phạm vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện như sau:

Đơn vị dự toán cấp I của thành phố quyết định giao tài sản công cho cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đối với: Tài sản công (trừ nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất, ô tô) do cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc quản lý; tài sản công (trừ nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất, ô tô) do cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp nhận theo quyết định xử lý tài sản hoặc văn bản giao nhiệm vụ của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Hà Nội quy định thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh minh họa

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội quyết định giao tài sản công cho tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đối với: Tài sản công (trừ nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất, ô tô) do tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc quản lý; tài sản công (trừ nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất, ô tô) do tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiếp nhận theo quyết định xử lý tài sản hoặc văn bản đề nghị của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Đối tượng áp dụng quyết định là các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, gồm: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp TP. Hà Nội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Chủ tịch UBND phường, xã quyết định giao tài sản công cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của phường, xã đối với: tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc quản lý; tài sản công do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã tiếp nhận theo quyết định xử lý tài sản hoặc văn bản giao nhiệm vụ của UBND thành phố, chủ tịch UBND thành phố;

Tài sản công tiếp nhận hoặc hiện có sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp gồm: Tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện đã chấm dứt hoạt động, bàn giao về cho cấp xã mới từ ngày 1/7/2025; tài sản công của cấp xã trước đây đã thực hiện bàn giao cho cấp xã mới từ ngày 1/7/2025; tài sản công của phường, xã không thực hiện sắp xếp nhưng được tổ chức thành các cơ quan, tổ chức, đơn vị độc lập, có tư cách pháp nhân từ ngày 1/7/2025 và đã thực hiện phân bổ tài sản tiếp nhận hoặc hiện có cho cơ quan, tổ chức, đơn vị này…

Sở Tài chính quyết định điều chuyển xe ô tô giữa các cơ quan, đơn vị

Đáng chú ý, TP. Hà Nội quy định thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng tài sản công. Đơn vị dự toán cấp I của thành phố, Chủ tịch UBND phường, xã quyết định mức khoán kinh phí sử dụng nhà ở công vụ áp dụng cụ thể đối với từng đối tượng khoán thuộc phạm vi quản lý.

Cơ quan, đơn vị có tài sản công quyết định đối tượng, mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý.

Cơ quan, đơn vị có tài sản công quyết định việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công khác (trừ xe ô tô, các tài sản quy định tại khoản 1, 2 Điều này) thuộc phạm vi quản lý.

Đối với quy định thẩm quyền điều chuyển tài sản công, thành phố quy định Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản là xe ô tô giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, từ cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố sang cơ quan, đơn vị của Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Đơn vị dự toán cấp I của thành phố quyết định điều chuyển đối với tài sản công (trừ nhà, đất và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, từ cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Sở Tài chính quyết định điều chuyển xe ô tô giữa các cơ quan, đơn vị. Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND phường, xã quyết định điều chuyển: Nhà, đất và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của phường, xã (bao gồm cả trường hợp điều chuyển sang cơ quan, đơn vị của Đảng ở phường, xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã). Trường hợp nhà, đất chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý, sau khi hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, cơ quan, đơn vị tiếp nhận nhà, đất có trách nhiệm kê khai, báo cáo để sắp xếp lại, xử lý theo quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất.

Tài sản công (trừ nhà, đất và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của phường, xã, từ cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của phường, xã sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố (bao gồm cả trường hợp điều chuyển sang cơ quan, đơn vị của Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp).

Về thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công là tài sản cố định tại cơ quan thuộc phạm vi quản lý của thành phố: Sở Tài chính quyết định thanh lý xe ô tô. Đơn vị dự toán cấp I của thành phố, Chủ tịch UBND phường, xã quyết định thanh lý nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, tài sản cố định khác (trừ xe ô tô) có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản tại cơ quan thuộc phạm vi quản lý.