(TBTCO) - Chiều 23/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu: Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã không được lơ là chủ quan; tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với siêu bão Ragasa và các loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, chỉ đạo tăng cường công tác trực ban, theo dõi, thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai, sự cố và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về UBND thành phố (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố); chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Công điện nhấn mạnh các đơn vị phải trực 24/24, báo cáo thường xuyên về UBND thành phố, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại khi siêu bão Ragasa đổ bộ.

Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó với siêu bão Ragasa và các loại hình thiên tai. Ảnh tư liệu

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn, khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động phương án ứng phó, bảo vệ; rà soát đến từng hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, mất an toàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chủ động phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Đặc biệt lưu ý các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, ngập lụt, các khu vực đã bị ảnh hưởng, thiệt hại do sự cố sạt lở đất, đá trong thời gian vừa qua trên địa bàn các xã như Trần Phú, Xuân Mai, Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân, Quốc Oai,…

Chỉ đạo rà soát, triển khai sớm nhất các biện pháp, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do thiên tai. Sẵn sàng phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh khi có mưa, lũ, úng ngập xảy ra trên địa bàn.../.