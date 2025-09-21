Ngày 21/9: Giá bạc Phú Quý tăng mạnh

|Sáng 21/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra)
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 38.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 39.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.372.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.406.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 20/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.374.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.372.000
|
1.406.000
|
1.374.000
|
1.511.000
|
|
1 kg
|
36.585.000
|
37.483.000
|
36.637.000
|
37.634.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.380.000
|
1.414.000
|
1.381.000
|
1.419.000
|
|
1 kg
|
36.791.000
|
37.695.000
|
36.833.000
|
37.846.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.653.000
|
1.704.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
44.079.890
|
45.439.886
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:37 sáng 21/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 20/9.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.136.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 19/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:37 sáng 21/9/2025