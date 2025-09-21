Ngày 21/9: Giá bạc Phú Quý tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới không thay đổi so với phiên 20/9. Trong nước, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng, mức tăng mạnh nhất thuộc về bạc Phú tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 38.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 39.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.372.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.406.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 20/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.374.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.372.000 1.406.000 1.374.000 1.511.000 1 kg 36.585.000 37.483.000 36.637.000 37.634.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.380.000 1.414.000 1.381.000 1.419.000 1 kg 36.791.000 37.695.000 36.833.000 37.846.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.653.000 1.704.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 44.079.890 45.439.886

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:37 sáng 21/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 20/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.136.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:37 sáng 21/9/2025