Ngày 21/9: Giá bạc Phú Quý tăng mạnh
Sáng 21/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra)

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 21/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.653.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.704.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 38.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 39.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.372.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.406.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 20/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.374.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.511.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 13.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 12.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 21/9/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.372.000

1.406.000

1.374.000

1.511.000

1 kg

36.585.000

37.483.000

36.637.000

37.634.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.380.000

1.414.000

1.381.000

1.419.000

1 kg

36.791.000

37.695.000

36.833.000

37.846.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 21/9/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.653.000

1.704.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

44.079.890

45.439.886

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:08:37 sáng 21/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 43,091 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 20/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.136.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.142.000 đồng/oune ở chiều bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 19/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:08:37 sáng 21/9/2025

