Ngày 19/9: Giá thép thanh chạm đáy gần một tuần

Tiếp theo đà giảm của phiên trước, sáng nay, giá thép thanh Trung Quốc tiếp tục đi xuống. Quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ. Trong nước, giá thép xây dựng vẫn được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 19/9, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.080 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 19/9, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.080 nhân dân tệ/tấn, tăng nhẹ so với kết thúc phiên giao dịch 18/9, nhưng vẫn giảm 5 nhân dân tệ/tấn so với phiên sáng 18/9.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch 18/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.057 nhân dân tệ/tấn, giảm 4 nhân dân tệ/tấn, tương đương với mức giảm 0,13%.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 0,06% (0,5 nhân dân tệ) lên mức 820,5 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,5 USD về mức 105,38 USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai thép thanh tại Trung Quốc đi xuống, chạm đáy gần một tuần trong bối cảnh lo ngại nhu cầu tiếp tục suy yếu tại quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể tại thời điểm 08h30 ngày 19/9, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg.Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.