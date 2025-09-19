Thuế tỉnh Khánh Hoà: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý thuế sau sáp nhập

(TBTCO) - Việc sáp nhập Thuế tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận đã mang lại những thay đổi tích cực trong quản lý thuế. Với các giải pháp đồng bộ, Thuế tỉnh Khánh Hòa đảm bảo vận hành thông suốt, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Tinh gọn bộ máy, hỗ trợ doanh nghiệp

Sáp nhập ngành Thuế tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận từ tháng 7/2025 là bước tiến quan trọng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và hỗ trợ người nộp thuế.

Trước tháng 3/2025, Cục Thuế Khánh Hòa có 13 phòng và 4 chi cục, trong khi Cục Thuế Ninh Thuận có 9 phòng và 4 chi cục. Từ tháng 3/2025, ngành Thuế sắp xếp lại, hình thành Chi cục Thuế khu vực XIII cho Khánh Hòa và Chi cục Thuế khu vực XV cho Ninh Thuận. Đến tháng 7/2025, hai cục thuế hợp nhất thành Thuế tỉnh Khánh Hòa với 10 phòng và 8 Thuế cơ sở, theo Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 30/6/2025.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hoà cho biết, mô hình mới đảm bảo tính liên tục trong thu ngân sách, kê khai nộp thuế và hỗ trợ người nộp thuế theo nguyên tắc quản lý theo đối tượng kết hợp với chức năng. Việc giảm đầu mối quản lý và đồng bộ với địa giới hành chính mới giúp Thuế tỉnh Khánh Hòa vận hành hiệu quả hơn, tạo tiền đề để tỉnh phát triển thành trung tâm kinh tế biển.

Tuy nhiên, giai đoạn đầu sáp nhập có nhiều thách thức, như việc hợp nhất dữ liệu quản lý thuế của người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ tại khu vực Ninh Thuận cũ, nơi hạ tầng và thói quen giao dịch còn nhiều khác biệt. Để đảm bảo không bị gián đoạn trong kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cơ quan thuế đã phối hợp với các đơn vị công nghệ thông tin để đồng bộ dữ liệu, duy trì hệ thống hóa đơn điện tử và cổng khai thuế điện tử ổn định, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng để tránh rủi ro kỹ thuật.

“Chúng tôi đã thông báo thời gian chuyển đổi dữ liệu, tăng cường hỗ trợ qua nhiều kênh như điện thoại, Zalo, Facebook, đồng thời bố trí công chức trực hỗ trợ ngoài giờ hành chính trong thời gian cao điểm” - ông Tú thông tin.

Ông Tú cho biết thêm, các kênh tra cứu trực tuyến giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm tra cơ quan thuế quản lý mới. Các doanh nghiệp sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động được hướng dẫn làm thủ tục chấm dứt mã số thuế cũ, còn các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động giữ nguyên mã số thuế, chỉ cần cập nhật thông tin địa chỉ và cơ quan thuế quản lý mới.

Thuế tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo tính liên tục trong thu ngân sách, kê khai nộp thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Thuế Khánh Hoà

Những nỗ lực này đã giúp giảm thiểu phiền hà cho người nộp thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ. “Việc cung cấp các kênh hỗ trợ đa dạng và rà soát dữ liệu kỹ lưỡng đã đảm bảo quá trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ, không gây gián đoạn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”- ông Tú khẳng định.

Chuyển đổi số và chiến lược dài hạn

Quá trình sáp nhập hai hệ thống thuế đặt ra nhiều thách thức, từ đồng bộ dữ liệu đến đào tạo cán bộ. Việc hợp nhất thông tin người nộp thuế từ 2 hệ thống riêng biệt đòi hỏi cập nhật chính xác mã số thuế, lịch sử kê khai và nộp thuế. Nếu không được xử lý kịp thời, thông tin sai lệch có thể gây khó khăn trong giao dịch và kê khai thuế. Ngoài ra, việc tích hợp 2 hệ thống công nghệ thông tin riêng biệt cũng tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật, có thể gây gián đoạn hoạt động.

Để vượt qua những thách thức này, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng nguyên tắc “người đi theo việc”, sắp xếp công chức phù hợp với tổ chức mới để đảm bảo vận hành trơn tru. Các buổi tập huấn nghiệp vụ được tổ chức chủ yếu qua hình thức trực tuyến, giảm thiểu di chuyển giữa các địa bàn.

“Chúng tôi đã cử công chức tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của Cục Thuế và tự tổ chức tập huấn nội bộ để nhanh chóng thích nghi với quy mô địa giới hành chính mới” - ông Tú chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, việc chuyển đổi số toàn diện đóng vai trò then chốt. Các hệ thống khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế trực tuyến được hoàn thiện, tự động hóa quá trình đồng bộ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Thuế tỉnh cũng rà soát và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tính thống nhất trên toàn địa bàn, giúp cả công chức thuế và người nộp thuế thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Cải cách hành chính thuế sau sáp nhập mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt cho người dân và doanh nghiệp ở các khu vực xa trung tâm như Ninh Thuận cũ. Theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Thuế tỉnh Khánh Hòa đã triển khai cơ chế một cửa, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã và qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các cơ sở tại Nha Trang và Phan Rang đều có công chức thuế trực tiếp hỗ trợ, đảm bảo người nộp thuế dễ dàng nộp hồ sơ mà không cần đến trụ sở cơ quan thuế.

Ngành Thuế cũng đẩy mạnh hiện đại hóa với các ứng dụng như eTaxMobile, hóa đơn điện tử, hoàn thuế điện tử và cổng thông tin dành cho hộ kinh doanh, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Việc triển khai các dịch vụ thuế điện tử giúp người nộp thuế chỉ cần kết nối Internet là có thể hoàn thành các thủ tục mà không cần đến cơ quan thuế.

Về dài hạn, Thuế tỉnh Khánh Hoà đã xây dựng chiến lược bền vững để đảm bảo nguồn thu ngân sách và giảm áp lực cho người nộp thuế.

“Chúng tôi tập trung tối ưu hóa tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số với 100% hóa đơn điện tử và các dịch vụ thuế trực tuyến. Đồng thời, cơ quan thuế đa dạng hóa nguồn thu từ các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, cảng biển, năng lượng tái tạo, quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đất đai, xây dựng” - ông Tú nói.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức các hội nghị đối thoại định kỳ, hỗ trợ tư vấn trực tuyến và triển khai các chính sách miễn giảm thuế để giúp doanh nghiệp vượt khó. Công tác quản lý nợ thuế và chống thất thu được đẩy mạnh thông qua phối hợp liên ngành và kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực dễ thất thu như bất động sản, kinh doanh số.