Giá heo hơi hôm nay (18/9) tiếp tục xu hướng đi xuống trên cả ba miền trên cả nước. Đáng chú ý, Phú Thọ ghi nhận mức giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao nhất 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng đi xuống trên cả ba miền trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, nhiều tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Hưng Yên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch về 57.000 đồng/kg. Phú Thọ là địa phương giảm mạnh nhất, mất tới 2.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La hiện giữ mức thấp nhất khu vực với 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, mức giảm cũng xuất hiện ở một số địa phương. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng giữ mức 55.000 - 57.000 đồng/kg, còn Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa ổn định ở 58.000 đồng/kg.

Lâm Đồng hiện là địa phương có giá cao nhất khu vực với 59.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay phổ biến trong khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng ghi nhận mức giảm nhẹ. Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 59.000 đồng/kg. Vĩnh Long lùi về 58.000 đồng/kg, tương đương mức thấp nhất khu vực cùng với Cần Thơ.

Ngược lại, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh vẫn giữ mức cao nhất là 60.000 đồng/kg, trong khi An Giang neo tại 59.000 đồng/kg.

Tính chung trên cả nước, giá heo hơi hôm nay dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Mức thấp nhất hiện ghi nhận tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, còn cao nhất thuộc về Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh./.