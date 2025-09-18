Ngày 18/9: Giá bạc trong nước giảm mạnh

|Sáng 18/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,774 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra), giảm tới 43.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.371.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 24.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 17/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.339.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.477.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tới 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 17/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 18/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.337.000
|
1.371.000
|
1.339.000
|
1.377.000
|
|
1 kg
|
35.659.000
|
36.557.000
|
35.711.000
|
36.708.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.345.000
|
1.379.000
|
1.347.000
|
1.385.000
|
|
1 kg
|
35.865.000
|
36.769.000
|
35.907.000
|
36.920.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.595.000
|
1.644.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
42.533.227
|
43.839.890
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:18 sáng 18/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,774 USD/oune, giảm 0,838 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 17/9.
Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.098.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.104.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 25.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 24.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:02:18 sáng 18/9/2025