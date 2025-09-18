Ngày 18/9: Giá bạc trong nước giảm mạnh
Sáng 18/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,774 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra), giảm tới 43.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.371.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 24.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 17/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.339.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.477.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tới 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 17/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 18/9/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.337.000

1.371.000

1.339.000

1.377.000

1 kg

35.659.000

36.557.000

35.711.000

36.708.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.345.000

1.379.000

1.347.000

1.385.000

1 kg

35.865.000

36.769.000

35.907.000

36.920.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/9/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.595.000

1.644.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

42.533.227

43.839.890

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:18 sáng 18/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,774 USD/oune, giảm 0,838 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.098.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.104.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 25.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 24.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:02:18 sáng 18/9/2025

