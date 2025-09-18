Ngày 18/9: Giá bạc trong nước giảm mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới giảm nhẹ. Trong nước, sau phiên bật tăng sáng nay đã đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh.

Sáng 18/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,774 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 18/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.595.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.644.000 đồng/lượng (bán ra), giảm tới 43.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 45.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.371.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào 24.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 17/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.339.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.477.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tới 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 17/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 18/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.337.000 1.371.000 1.339.000 1.377.000 1 kg 35.659.000 36.557.000 35.711.000 36.708.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.345.000 1.379.000 1.347.000 1.385.000 1 kg 35.865.000 36.769.000 35.907.000 36.920.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.595.000 1.644.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 42.533.227 43.839.890

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:18 sáng 18/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 41,774 USD/oune, giảm 0,838 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.098.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.104.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 25.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 24.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:02:18 sáng 18/9/2025