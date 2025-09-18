Ngày 18/9: Giá thép, quặng sắt đồng loạt giảm

Giá thép tiếp tục đà suy giảm trong phiên giao dịch hôm nay, quặng sắt cũng suy yếu do nguồn cung tăng, triển vọng nhu cầu thép thận trọng. Trong nước, giá thép xây dựng được doanh nghiệp giữ mức ổn định.

Sáng 18/9, giá thép thanh giao dịch tại mức 3.085 nhân dân tệ/tấn

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 18/9, giá thép thanh giao dịch tại mức 3.085 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,32%, tăng nhẹ so với phiên giao dịch sáng 17/9.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch 17/9, giá thép thanh kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải về mức 3.061 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,3% (9 nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 0,55% (4,5 nhân dân tệ) xuống mức 820 nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,29 USD về mức 105,88USD/tấn.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt trên các sàn giao dịch lớn đã giảm nhẹ, chịu sức ép trước nguồn cung quặng gia tăng từ Brazil cùng triển vọng tiêu thụ thép kém tích cực, theo Reuters.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể, tại thời điểm 08h30 ngày 18/9/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.