Tái cấu trúc, tạo cơ chế quản lý thuế minh bạch, hiện đại

(TBTCO) - Thực tiễn triển khai quản lý thuế cho thấy, một số quy trình còn thiếu tính liên thông, chưa khai thác hiệu quả công nghệ số; ở một số khâu, trách nhiệm giữa các cấp, các bộ phận chưa thật sự rành mạch, gây khó khăn cho cả người nộp thuế lẫn cơ quan quản lý. Cục Thuế đang tổ chức rà soát, tái cấu trúc quy trình quản lý hướng tới hệ thống thuế hiện đại, minh bạch.

Trong các ngày từ 17 - 19/9, Cục Thuế tổ chức Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thiết kế lại toàn bộ quy trình quản lý thuế theo hướng tinh gọn, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ đối với người nộp thuế.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế là hệ thống các hướng dẫn nghiệp vụ, các bước xử lý được xây dựng, chuẩn hóa bởi Cục Thuế nhằm đưa quy định của Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào thực tiễn thi hành, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng theo quy định của người nộp thuế cũng như thực thi áp dụng pháp luật và xử lý công việc thống nhất giữa các cơ quan thuế trên toàn quốc.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Hiện nay, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế được Cục Thuế xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, các quy trình nghiệp vụ tương ứng với các chức năng quản lý thuế và bộ máy tổ chức theo chức năng thống nhất bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn miễn giảm, kiểm tra thuế, quản lý nợ thuế, kế toán thuế...

Theo lãnh đạo Cục Thuế, Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế là bước đi quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình cải cách sâu rộng, góp phần đưa hệ thống quản lý thuế Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai quản lý thuế trong thời gian qua cho thấy, một số quy trình còn thiếu tính liên thông, chưa khai thác hiệu quả công nghệ số; ở một số khâu, trách nhiệm giữa các cấp, các bộ phận chưa thật sự rành mạch, gây khó khăn cho cả người nộp thuế lẫn cơ quan quản lý.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, trong bối cảnh cơ quan thuế được tổ chức sắp xếp theo hướng quản lý thuế theo đối tượng kết hợp quản lý thuế theo chức năng; Luật Quản lý thuế cũng đang được rà soát, đánh giá để sửa đổi, thay thế toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Định hướng xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi là đẩy mạnh việc hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế; tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý rủi ro xuyên suốt có hệ thống trong tất cả các nghiệp vụ quản lý thuế.

Theo đó, việc tái thiết kế quy trình quản lý là yêu cầu cần thiết để làm cơ sở triển khai một hệ thống quản lý thuế hiện đại, linh hoạt. Đây không đơn thuần là cập nhật lại tài liệu hướng dẫn, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện để bảo đảm hệ thống quy trình trở thành công cụ vận hành hữu hiệu, nâng cao hiệu quả quản lý trong giai đoạn mới.

Đại biểu tham gia Hội thảo rà soát, hoàn thiện nội dung tái cấu trúc quy trình quản lý thuế. Ảnh: Phương Thảo

Ông Đặng Ngọc Minh đề nghị, các đại biểu tham gia hội thảo rà soát chi tiết từng nội dung của dự thảo quy trình khung mức 1 và quy trình khung mức 2, đánh giá tính phù hợp và khả thi trong thực tiễn, tập trung vào 3 định hướng lớn:

Thứ nhất, về tính hợp lý và tính đồng bộ của quy trình, cần xem xét các bước xử lý trong từng nghiệp vụ đã hợp lý, tránh trùng lặp, bảo đảm sự liên thông, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Thứ hai, về ứng dụng công nghệ và dữ liệu, giải pháp gắn với chuyển đổi số, khai thác dữ liệu lớn để không chỉ tự động hóa thao tác, mà còn nâng cao năng lực phân tích, dự báo và quản lý rủi ro.

Theo kế hoạch, chương trình hội thảo diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17/9 đến ngày 19/9) nhằm thảo luận về các nội dung: khung quy trình nghiệp vụ quản lý thuế theo đối tượng mức 1; quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ; kết nối chia sẻ dữ liệu tổng thể phục vụ quản lý thuế; quy trình kiểm tra tổng thể theo mô hình quản lý thuế mới, quản lý đối tượng kết hợp với chức năng quản lý thuế; định hướng xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.

Thứ ba, về tính khả thi trong triển khai, cần đánh giá rõ nguồn lực, nhân sự, hạ tầng, dữ liệu cũng như cơ chế phối hợp giữa các cấp, các đơn vị.

Đồng thời, ông Đặng Ngọc Minh cũng đề nghị, các đại biểu tham gia hội thảo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn, thực chất và khả thi. Các tổ thư ký ghi nhận đầy đủ, trung thực, khách quan mọi ý kiến để tổng hợp, báo cáo phục vụ việc hoàn thiện dự thảo.

Tại hội thảo, các ban/đơn vị đã tập trung thảo luận theo các nhóm gắn với đối tượng quản lý gồm: đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế; hoàn, miễn, giảm; quản lý nghĩa vụ thuế và chấm dứt hoạt động…; thảo luận về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, kiểm tra thuế và kết nối chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong quản lý thuế.

Hầu hết các ý kiến góp ý tại hội thảo đều thống nhất, việc tái cấu trúc quy trình quản lý thuế không chỉ nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn là tạo ra một cơ chế quản lý minh bạch, hiện đại và gần gũi hơn với người nộp thuế.

Nhiều đại biểu nhấn mạnh, với việc tận dụng tốt công nghệ số và dữ liệu lớn, ngành Thuế sẽ có khả năng phân tích, dự báo chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, nhanh chóng hơn./.