Xuất nhập khẩu đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng/2025 đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%, (tương ứng tăng 100,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2025 (từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2025) đạt 43,29 tỷ USD, tăng 10,9% (tương ứng tăng 4,25 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9/2025 (từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2025).

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất kỳ 1 tháng 9 năm 2025 và kỳ 2 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CHQ

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 9/2025 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng/2025 đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 100,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 9 tháng/2025 đạt 488,6 tỷ USD, tăng 24% (tương ứng tăng 94,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 192,06 tỷ USD, tăng 3,1% (tương ứng tăng 5,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả trên thì trong kỳ 2 tháng 9 năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 3,55 tỷ USD. Như vậy, tính trong 9 tháng/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 16,82 tỷ USD, giảm 20,4% so với con số 21,15 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Cục Hải quan cho biết thêm, trong 9 tháng/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, (tương ứng tăng 48,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 262,35 tỷ USD, tăng 21,8% (tương ứng tăng 46,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 75,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.