Giá vàng hôm nay (1/10): Duy trì đà tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục duy trì đà tăng.

Sáng 1/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.002,93 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:23:30 sáng 1/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.002,93 USD/oune, tăng 0,33 USD/Ounce, tương đương với mức tăng 0,01 % trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,996 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.669 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 134,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 1/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua và bán, mức tăng nhiều nhất 600.000 đồng/lượng. Hiện giao dịch ở mức cao nhất 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác (145,3 triệu đồng/lượng).

Cùng chiều với vàng mếng, giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh tăng. Hiện mức giá cao nhất là 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.