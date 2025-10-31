Vinachem ký kết hợp tác với Tập đoàn Robertet - Vương quốc Anh

(TBTCO) - Ngày 30/10/2025, tại khách sạn Corinthia (London, Vương quốc Anh), Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam – Anh với chủ đề “Hướng tới quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn về tài chính, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh” đã diễn ra trọng thể, với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo hai nước.

Hội nghị quy tụ đông đảo các tập đoàn, tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, tài chính và công nghệ, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Robertet

Đoàn đại biểu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn, dẫn đầu, cùng với lãnh đạo một số đơn vị thành viên đã tham dự hội nghị. Sự có mặt của Vinachem tại diễn đàn thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và phát triển xanh, phù hợp với chiến lược chuyển đổi bền vững của ngành Hóa chất Việt Nam.

Đáng chú ý, trong lễ trao các thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiều bản ghi nhớ và thỏa thuận chiến lược giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh đã được ký kết. Trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa Vinachem và Tập đoàn Robertet. Bản thỏa thuận tập trung vào nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ trong sản xuất hóa chất, hương liệu và vật liệu thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trao quà lưu niệm cho ông Jean-Baptiste Maubert – Giám đốc Điều hành Công ty Robertet Vương quốc Anh, thuộc Tập đoàn Robertet

Thỏa thuận này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ tiên tiến của Anh vào lĩnh vực hóa chất xanh và sản phẩm tiêu dùng của Vinachem, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Robertet là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất hương liệu, hương thơm tự nhiên và các nguyên liệu xanh thân thiện môi trường. Tập đoàn này hiện là đối tác lớn, chiến lược của nhiều đơn vị thành viên Vinachem, trong đó có Công ty CP Hóa chất Lix và Công ty CP Xà phòng Hà Nội, đồng thời cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm hóa chất và hương liệu.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vinachem và Robertet không chỉ mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ xanh tiên tiến vào sản xuất hóa chất và sản phẩm tiêu dùng, mà còn tạo tiềm lực thúc đẩy phát triển giao thương, mở rộng quan hệ quốc tế và mang lại cơ hội mới cho hệ thống các công ty thành viên. Thỏa thuận này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định cam kết của Vinachem trong việc dẫn dắt phát triển bền vững của ngành hóa chất Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.