JICA và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp đào tạo nguồn nhân lực AI

(TBTCO) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp khai giảng chương trình Trí tuệ người tiêu dùng toàn cầu (GCI), nhằm đào tạo nguồn nhân lực AI tại Việt Nam. Chương trình trực tuyến này do Phòng nghiên cứu Matsuo-Iwasawa (Matsuo Lab) thuộc Đại học Tokyo thực hiện.

JICA đã tập trung vào AI, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ Việt Nam. Từ tháng 1/2025, JICA hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) để triển khai chương trình tăng cường nghiên cứu AI và phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện các bên nhấn nút mắt chương trình GCI toàn cầu. Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Khóa học GCI nhằm giúp sinh viên hình dung được cách áp dụng khoa học dữ liệu để giải quyết các vấn đề xã hội một cách thực tiễn. Đặc biệt, chương trình kỳ vọng sẽ nâng cao sự quan tâm đến khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và đào tạo ra những người mở đường dẫn dắt các startup ứng dụng công nghệ AI trong tương lai.

Trong buổi học đầu tiên ngày 17/9, GS. Yutaka Matsuo đã trực tiếp giảng dạy cho khoảng 300 sinh viên của Đại học Bách khoa. Đồng thời, khoảng 1.500 sinh viên từ các trường đại học trên toàn quốc và 7.500 sinh viên từ 400 trường học trên toàn thế giới cũng tham gia học trực tuyến.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường giáo dục hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam, GS. Yutaka Matsuo chia sẻ: "Từ khi đến Việt Nam, tôi cảm nhận rõ ràng kỳ vọng ngày càng tăng đối với AI. Tôi thực sự hy vọng nhiều sinh viên sẽ khai thác AI để thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội".

Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trực tuyến trong vòng 3 tháng tới và những sinh viên hoàn thành chương trình sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thứ, kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực AI, được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trong và ngoài nước./.