(TBTCO) - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa phát đi cảnh báo người dân lưu ý với các quảng cáo xuất hiện trên một số kênh YouTube mạo danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để quảng cáo máy đo đường huyết.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẳng định, chưa kiểm định hay sản xuất sản phẩm máy đo đường huyết, mọi thông tin quảng cáo về máy liên quan tới Đại học Y Hà Nội đều là giả mạo.

Bác sĩ CKII. Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Khoa Nội tiết (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho hay, đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa, đặc trưng bởi tăng đường huyết mạn tính. Tăng đường huyết kéo dài dẫn đến tổn thương các cơ quan như tim, não, mắt, thận… Để làm giảm nguy cơ mắc các biến chứng này, người bệnh cần phải kiểm soát tốt đường huyết và các yếu tố nguy cơ.

Mạo danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội quảng cáo máy đo đường huyết. Ảnh: TL.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tự theo dõi đường huyết mao mạch, người bệnh đái tháo đường tự đo lượng đường trong máu bằng một máy đo đường huyết để biết lượng đường huyết và giúp họ có thể thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt để kiểm soát đường huyết tốt hơn, tránh các biến chứng cấp và mạn tính của bệnh đái tháo đường.

Hiện trên thị trường có bán các sản phẩm như đồng hồ đeo tay đo đường máu, máy đo kẹp đầu ngón tay…, thường được quảng bá là không cần chích máu, đo nhanh, tiện lợi và giá rẻ.

Tuy nhiên, đa số những sản phẩm này không được các tổ chức y tế uy tín chứng nhận (FDA - Mỹ, CE - châu Âu) là có khả năng đo đường huyết chính xác. Những thiết bị này không thể thay thế máy đo đường huyết đúng chuẩn.

Một máy đo đường huyết chuẩn phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15197:2013. Đây là tiêu chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất hiện nay cho thiết bị tự đo đường huyết tại nhà.