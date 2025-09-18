Cảnh báo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân

(TBTCO) - Cơ quan bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách cung cấp, cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng của cá nhân... để thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát đi nhiều thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả mạo người của cơ quan BHXH để lừa đảo, trục lợi từ người dân.

Tuy nhiên, gần đây, tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Trị, Tuyên Quang..., BHXH các cơ sở tiếp tục nhận được phản ánh của người dân, người lao động về việc có một số đối tượng tự xưng là cán bộ BHXH gọi điện yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp...

Các đối tượng mạo danh thường tập trung nhắm đến người đang tham gia BHXH, BHYT và người đang hưởng lương hưu. Ảnh minh họa.

Qua ghi nhận cho thấy, các đối tượng mạo danh cơ quan BHXH thường tập trung nhắm đến người đang tham gia BHXH, BHYT và người đang hưởng lương hưu. Các thủ đoạn được các đối tượng này sử dụng như: gọi điện thoại, nhắn tin, gửi đường link lạ, mã QR... cho người dân để đề nghị cung cấp thông tin cá nhân như: số căn cước công dân, mã số BHXH, số tài khoản ngân hàng...

Các đối tượng giả mạo giải thích rằng, việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho công tác tích hợp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử; tích hợp dữ liệu BHYT với căn cước công dân để đi khám chữa bệnh BHYT; cập nhật ứng dụng VssID - BHXH số...

Mới đây, ngày 16/9/2025, Công an xã Côn Lôn (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận tố giác tội phạm do ông K (thôn Nà Nưa, xã Côn Lôn) báo tin với nội dung: Khoảng 9 giờ ngày 15/9/2025, ông K được một số điện thoại lạ gọi giới thiệu đang công tác tại phòng Văn hóa - Xã hội xã, yêu cầu ông K. liên hệ với một người tên Tuấn làm việc tại BHXH huyện Na Hang (cũ) để thay đổi thông tin sổ hưu trí do có sự thay đổi về địa giới hành chính cấp xã.

Sau đó, ông K. liên hệ với số điện thoại được cung cấp. Người này giới thiệu đang trực tiếp phụ trách việc thay đổi thông tin của ông K trên sổ hưu trí điện tử. Người này hướng dẫn ông K. tự đăng nhập tài khoản ngân hàng qua mã QR do đối tượng cung cấp.

Đến 23 giờ cùng ngày, ông K phát hiện tiền trong tài khoản ngân hàng của mình đã bị chuyển tới 1 tài khoản khác có số tài khoản 0325768727 (ngân hàng VPBANK) với số tiền 1,130 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý.

BHXH Việt Nam khẳng định, hành vi của các đối tượng nêu trên là thủ đoạn giả mạo người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT cung cấp, cập nhật thông tin, tài khoản ngân hàng của cá nhân... để thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân luôn nêu cao cảnh giác, không cung cấp thông tin, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng gọi điện thoại đến tự xưng cơ quan BHXH yêu cầu thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT.

Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân, đề nghị người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trực tiếp liên hệ cơ quan BHXH; gọi Tổng đài 1900.9068 để được hỗ trợ; hoặc thực hiện trên: Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam; ứng dụng VssID - BHXH số. Các giao dịch, tương tác của người dân với cơ quan BHXH qua các kênh chính thức nêu trên đều không mất phí.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách BHXH, BHYT qua các kênh chính thống của cơ quan BHXH; cảnh báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được xử lý kịp thời.