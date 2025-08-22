Cảnh báo fanpage giả mạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kêu gọi từ thiện

(TBTCO) - ?Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện ghi nhận sự xuất hiện của một số fanpage Facebook giả mạo sử dụng tên và thông tin của bệnh viện để đăng tải nội dung kêu gọi quyên góp từ thiện. Bệnh viện khẳng định đây là hành vi giả mạo, người dân cần cảnh giác để tránh bị lợi dụng.

Cụ thể, trang fanpage facebook giả mạo đã dùng tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (link fanpage facebook mạo danh: https://www.facebook.com/BVDKTD102), đồng thời sử dụng địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của bệnh viện để đăng bài viết kêu gọi đóng góp tài chính.

Trang Fanpage mạo danh Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kêu gọi từ thiện.

Bệnh viện nhận định, đây là hành vi lợi dụng uy tín của bệnh viện, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và niềm tin của người dân.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh viện không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage facebook không chính thức; không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Thủ đức khẳng định, không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage facebook không chính thức.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh.