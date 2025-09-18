Thứ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Maersk về hợp tác đầu tư logistics, hạ tầng xanh, hiện đại

(TBTCO) - Sáng ngày 18/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Maersk nhằm trao đổi, tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics, cảng biển gắn với chuỗi giá trị toàn cầu, cùng các định hướng chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Soren Kofoed Jensen - Giám đốc khu vực, phụ trách đầu tư châu Á và Trung Đông của Tập đoàn Maersk chia sẻ về tầm nhìn cùng các hoạt động trên toàn cầu và tại Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn Maersk đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như các thành tựu gần đây của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính và mong muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, đồng thời cam kết đồng hành trong việc phát triển hệ thống logistics và hạ tầng xanh, hiện đại” - lãnh đạo Maersk khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung trao đổi với ông Soren Kofoed Jensen - Giám đốc khu vực, phụ trách đầu tư châu Á và Trung Đông của Tập đoàn Maersk. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Tại Việt Nam, Maersk được thành lập năm 1991, đến nay có hơn 1.600 nhân viên trực tiếp trên toàn quốc và là công ty logistics đầu tiên ở Việt Nam sở hữu 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài các sản phẩm chủ đạo bao gồm vận tải nội địa, vận tải hàng không, vận tải biển, kho bãi và đại lý hải quan, Maersk đang tiếp tục đầu tư vào các giải pháp logistics tiên tiến, hiện đại, kết nối chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế từ điểm đầu đến điểm cuối.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Maersk; đồng thời, mong muốn Tập đoàn chia sẻ công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến nhằm góp phần hiện đại hóa ngành logistics Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, lãnh đạo Tập đoàn Maersk cùng thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mạnh Tuấn.

Thứ trưởng nhấn mạnh các định hướng hợp tác quan trọng với Tập đoàn Maersk trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, theo xu hướng xanh, sạch, tuần hoàn, gắn với tiết kiệm chi phí, tự động hóa và số hóa.

Thứ trưởng cũng cho rằng, thông qua hợp tác với Maersk, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh, gắn bó mật thiết với hoạt động logistics.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, nhất là đường bộ và viễn thông. Cùng với đó, trong 5 năm tới, cả nước sẽ tập trung vào phát triển đường sắt, các tuyến hành lang Đông - Tây cũng như mở rộng cao tốc Bắc - Nam, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các nhà đầu tư./.