Tỷ giá USD hôm nay (17/9): Thế giới giảm trên diện rộng, trong nước tiếp tục đi xuống

Sáng ngày 17/9, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.198 VND/USD, 10 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,65%, hiện ở mức 96,67.

Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.998 VND/USD - 26.418 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.158 - 26.468 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.158 đồng 26.468 đồng Vietinbank 26.195 đồng 26.468 đồng BIDV 26.195 đồng 26.457 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.162 - 31.127 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.231 đồng 31.825 đồng Vietinbank 30.830 đồng 32.085 đồng BIDV 30.882 đồng 32.032 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.69 đồng 183.66 đồng Vietinbank 176.55 đồng 184.55 đồng BIDV 177.13 đồng 184.23 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 17/9/2025 giảm 59 đồng chiều mua vào và tăng 59 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.436 - 26.536 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 96,67, giảm 0,65%.

Đồng USD giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, chạm mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tuần này.

Ngược lại Đồng EUR tăng 0,9%, lên 1,1867 USD, mức cao nhất kể từ tháng 9/2021.

Đồng USD, vốn đã ổn định trong những tháng gần đây sau đợt lao dốc mạnh hồi đầu năm, nay lại chịu áp lực bán ra mới khi kỳ vọng Fed nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất gia tăng, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách nới lỏng tiền tệ quyết liệt hơn.

Đồng Bảng Anh tăng 0,5%, lên 1,366 USD, mức cao nhất trong hơn hai tháng, sau khi số liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy thị trường lao động Anh tiếp tục giảm nhiệt, qua đó có thể giúp Ngân hàng Trung ương Anh bớt lo ngại về áp lực lạm phát dai dẳng.

Đồng EUR cũng được hỗ trợ trong ngày thứ Ba nhờ số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp khu vực đồng tiền chung tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố quan điểm rằng lĩnh vực này vẫn duy trì được sức chống chịu bất chấp căng thẳng thương mại, dù tốc độ mở rộng còn khá yếu.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, mất 0,7%, còn 146,35, trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào thứ Sáu. Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng BOJ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,5%./.