Người nộp thuế phấn khởi khi được tăng mức giảm trừ gia cảnh

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Nhiều ý kiến người nộp thuế tỏ ra phấn khởi khi biết được tăng mức giảm trừ gia cảnh.

Giảm áp lực trong cuộc sống cho người lao động

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Chính sách được thông qua sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, với đề xuất này, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc 10,5% (gồm 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% bảo hiểm thất nghiệp), người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh và giãn khoảng cách giữa các bậc thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng, thì khoản thuế phải nộp chỉ ở mức 120.000 đồng/tháng sau khi trừ chi phí bảo hiểm.

Đối với trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc và có thu nhập tiền lương, tiền công 25 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, người này không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là 30 triệu đồng/tháng, thì mức thuế phải nộp là 265.000 đồng/tháng. Trường hợp có các khoản phụ cấp, trợ cấp, tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện..., được trừ trước khi tính thuế nữa, thì số thuế phải nộp còn thấp hơn (hoặc không phải nộp).

Tương tự, trường hợp cá nhân có 2 người phụ thuộc và có thu nhập tiền lương, tiền công 30 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập 40 triệu đồng/tháng, thì tổng tiền thuế phải nộp là 540.000 đồng/tháng, tương đương tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân trên tổng thu nhập khoảng 1,35%. Nếu có các khoản phụ cấp, trợ cấp, tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện..., được trừ trước khi tính thuế, thì số thuế phải nộp còn thấp hơn.

Đề xuất sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến theo phương án còn 5 bậc và điều chỉnh khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng là tín hiệu rất tích cực. Chính sách mới được thông qua sẽ giúp công nhân và người lao động có thu nhập thấp bớt đi một phần gánh nặng, tạo thêm động lực để họ yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống”. Luật sư Đặng Thành Chung - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Ninh

Bộ Tài chính cho biết, tại thời điểm tháng 7/2025, cơ sở dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 cho thấy, khi áp dụng theo mức dự kiến là 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, thì hầu hết số người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Số này chiếm tỷ lệ tới trên 95% người nộp thuế ở bậc 1.

Ngoài ra, một phần cá nhân nộp thuế ở bậc 2 chuyển sang diện không phải nộp thuế hoặc chuyển xuống nộp thuế ở bậc 1. Tương tự những cá nhân ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh như Bộ đang đề xuất sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020.

Tạo công bằng và minh bạch khi đánh thuế

Bên cạnh đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế lũy tiến theo phương án còn 5 bậc là 5%; 15%; 25%; 30%; 35%. Thay vì 7 bậc như hiện hành: 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 35%.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, với phương án 1: phần thu nhập tính thuế/tháng: đến 10 triệu đồng thì áp dụng mức thuế suất 5%; trên 10 - 30 triệu đồng: 15%; trên 30 - 50 triệu đồng: 20%; trên 50 - 80 triệu đồng: 30%; trên 80 triệu đồng: 35%. Phương án 2: phần thu nhập tính thuế/tháng đến 10 triệu đồng: 5%; trên 10 - 30 triệu đồng: 15%; trên 30 - 60 triệu đồng: 25%; trên 60 - 100 triệu đồng: 30%; trên 100 triệu đồng: 35%.

Ông Nguyễn Đắc Tiến - Kế toán trưởng Công ty TNHH Haem Vina (Bắc Ninh) cho biết, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên tại công ty hiện dao động từ 16 đến 20 triệu đồng/tháng. Với mức lương này, phần lớn người lao động đều thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không có người phụ thuộc.

Tại các buổi sinh hoạt công đoàn, nhiều công nhân phản ánh, với số tiền lương công ty chi trả họ phải trả tiền thuê nhà, tiền học cho con và chi phí sinh hoạt. Vì vậy, họ buộc phải cân đối chi tiêu từng khoản nhỏ, thậm chí cắt giảm nhu cầu thiết yếu để duy trì cuộc sống.

Ông Nguyễn Đắc Tiến cho biết thêm, nhiều công nhân tỏ ra khá vui mừng khi biết tin Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh và giãn khoảng cách giữa các bậc thuế thu nhập cá nhân phải nộp. Chính sách được thông qua, nhóm lao động có thu nhập trung bình sẽ là đối tượng được hưởng lợi rõ rệt.

“Mặc dù số thuế phải nộp không cao, song hầu hết người lao động đều mong muốn có một chính sách thuế mới hợp lý hơn để giảm bớt áp lực và tạo công bằng cho nhóm lao động thu nhập trung bình, giúp họ giảm bớt áp lực trong cuộc sống, yên tâm gắn bó với công việc hơn” - ông Tiến nhấn mạnh thêm.

Ảnh minh họa

Ở khía cạnh nghiệp vụ, ông Tiến cho rằng, khoảng cách thu nhập giữa các bậc được nới rộng sẽ hạn chế tình trạng nhảy bậc, đồng thời giảm gánh nặng kê khai, quyết toán cho người nộp thuế và bộ phận kế toán của doanh nghiệp.

Nêu quan điểm xung quanh đề xuất của Bộ Tài chính, luật sư Đặng Thành Chung - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Ninh cho rằng, việc biểu thuế lũy tiến được rút gọn từ 7 bậc xuống 5 bậc, giữ nguyên trần 35% trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) là đề xuất then chốt, không chỉ giảm áp lực thuế cho người có thu nhập trung bình, mà còn tạo công bằng và minh bạch khi đánh thuế.

Với mức tính 5 bậc và điều chỉnh khoảng cách giữa các ngưỡng thu nhập một cách hợp lý giúp hạn chế hiện tượng nhảy bậc thuế và đảm bảo sự công bằng giữa người có mức thu nhập gần nhau. Điều này cũng giúp đơn giản hóa hệ thống tính thuế mà vẫn đảm bảo nguồn thu hợp lý cho ngân sách nhà nước. Chính sách được thông qua không chỉ tạo ra sự công bằng hơn giữa các nhóm thu nhập, mà còn khuyến khích người lao động gia tăng thu nhập mà không lo bị đánh thuế quá mức.