Liên minh CYSEEX: Tấn công mạng có yếu tố AI tăng hơn 60%

(TBTCO) - Theo thống kê của Liên minh CYSEEX, năm 2024, tấn công mạng có yếu tố AI tăng hơn 60% so với năm trước, gây thiệt hại toàn cầu hàng trăm tỷ đô la.

Liên minh CYSEEX tập trận phát hiện 315 lỗ hổng

Ngày 17/9/2025 - Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX tổ chức hội thảo “AI & Cyber Security - Kiến tạo tương lai bảo mật thông minh” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát, nhận diện và cảnh báo sớm rủi ro, từ đó nâng cao khả năng phòng ngừa và ứng phó trước các cuộc tấn công mạng tinh vi.

Hội thảo nhận được sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), Hiệp hội dữ liệu Quốc gia (NDA) và Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ - an ninh mạng cùng nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

Phát biểu định hướng chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khẳng định, Hiệp hội sẽ đồng hành cùng Liên minh An toàn thông tin CYSEEX và định hướng Liên minh cần đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp - cơ quan - tổ chức, tăng cường ứng dụng AI trong an ninh mạng, xây dựng hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và đóng góp vào chuẩn mực, giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên minh CYSEEX, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA nhấn mạnh: “Hội thảo CYSEEX 2025 tập trung chia sẻ kiến thức về AI trong bảo mật, từ đó nhận diện sớm nguy cơ, dự báo tấn công, tự động hóa ứng phó đến tăng cường phục hồi hệ thống. Đây là nền tảng để kiến tạo hệ thống bảo mật thông minh, chủ động và bền vững cho doanh nghiệp và không gian mạng quốc gia”.

Trong thực tế, AI đã chứng minh vai trò ngày càng rõ rệt trong đời sống. Tại Việt Nam, các ứng dụng AI đang được triển khai trong dịch vụ công, y tế, ngân hàng, giáo dục, công nghiệp và các đô thị thông minh. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu sử dụng AI để tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm người dùng. Theo các ước tính quốc tế, nếu được khai thác hiệu quả, AI có thể đóng góp tới hơn 12% GDP của Việt Nam vào năm 2030 - tương đương gần 80 tỷ USD. AI không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí, mà còn tạo điều kiện để các ngành kinh tế truyền thống chuyển mình, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

“Trong bối cảnh các nguy cơ về an ninh mạng ngày càng gia tăng, đặc biệt khi hacker lợi dụng AI để tiến hành tấn công, xâm nhập hệ thống ngày càng tinh vi và khó lường. Theo thống kê năm 2024, tấn công mạng có yếu tố AI tăng hơn 60% so với năm trước, gây thiệt hại toàn cầu hàng trăm tỷ đô la. AI vừa là thách thức mới, vừa là "chìa khóa vàng" giúp các tổ chức phát hiện, ứng phó, bảo vệ hệ thống chủ động, nhanh chóng và hiệu quả hơn tới 45%” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Hoàng - Trưởng ban tổ chức tập trận CYSEEX, Giám đốc An ninh thông tin Công ty Cổ phần MISA - đã tổng kết hoạt động năm 2025 của Liên minh An toàn thông tin CYSEEX với 6 cuộc tập trận phát hiện 315 lỗ hổng, 4/7 đơn vị thành viên diễn tập phishing cho hơn 14.000 cán bộ nhân viên, cùng nền tảng chia sẻ mối đe dọa chung với hơn 100 triệu IoCs, giúp rút ngắn 40 - 50% thời gian phát hiện tấn công.

Doanh nghiệp cần có nền tảng AI an toàn dựa trên nhiều lớp bảo mật

Tại tham luận “Phòng thủ chủ động với Bản sao số Chuyên gia an ninh”, ông Nguyễn Quang Hoàng cho biết, tấn công bằng AI có tỷ lệ thành công tới 70%, vượt xa phương thức thủ công 47,6%, buộc các tổ chức phải chuyển sang mô hình “máy đối đầu máy”. Định hướng đến năm 2026, các thành viên Liên minh đạt mức trưởng thành AI cấp 3, coi “bản sao số” là công cụ đồng hành trong giám sát, săn tìm mối đe dọa và ứng cứu sự cố.

Trong tham luận “Ai chiếm ưu thế trong an ninh mạng?”, ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Giám đốc Công nghệ NCS - cho rằng an ninh mạng hiện tồn tại cả “mảng tối” với nguy cơ tấn công tinh vi, “mảng xám” do thiếu nhân lực và chiến lược, cùng “mảng sáng” từ cơ hội làm chủ công nghệ.

Liên minh An toàn thông tin CYSEEX tuyên dương khen thưởng các thành viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: TN

Chuyên gia Vũ Ngọc Sơn nhận định, AI có thể giúp phát hiện bất thường, phân tích mã độc, tự động hóa quy trình nhưng cũng đặt ra thách thức về con người, dữ liệu, công nghệ và tài chính. Do vậy, AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu và ai làm chủ được AI sẽ nắm lợi thế cạnh tranh.

Chia sẻ về bức tranh an ninh mạng toàn cầu, ông Nguyễn Minh Hải - Chuyên gia bảo mật của Fortinet Vietnam cho biết, số lượng lỗ hổng, dữ liệu bị đánh cắp và tấn công sử dụng AI đang tăng mạnh.

Năm 2024, ghi nhận 40.000 lỗ hổng mới, hơn 1,7 tỷ thông tin định danh rò rỉ và mức tăng 600% các cuộc tấn công dùng AI; có 80% doanh nghiệp dự kiến ứng dụng SOC tăng cường AI vào năm 2025.

Ông Hải nhấn mạnh, AI nay là tuyến đầu an ninh mạng, giúp phát hiện sớm nguy cơ và tự động hóa ứng phó trước những mối đe dọa trên không gian mạng.

Đại diện Dell Technologies, ông Cao Thủy - Chuyên gia giải pháp - cho rằng, khi doanh nghiệp mở rộng ứng dụng AI sẽ phải đối mặt với các vấn đề rủi ro an ninh mạng như nguy cơ như rò rỉ dữ liệu, thao túng mô hình và tấn công chuỗi cung ứng. Vì vậy, doanh nghiệp cần có nền tảng AI an toàn dựa trên nhiều lớp bảo mật, có giám sát liên tục và khả năng khôi phục nhanh từ dữ liệu sao lưu độc lập, nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và ứng dụng AI một cách bền vững.

Theo ông Trần Quốc Long - Trưởng phòng tư vấn giải pháp, Công ty Vietsunshine - cảnh báo AI đang trở thành công cụ mới của tội phạm mạng, giúp rút ngắn thời gian tấn công ransomware từ 13,5 giờ xuống còn 3 giờ, trong khi rủi ro từ các cuộc tấn công “prompt injection” khiến các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

Ông Long khuyến cáo, doanh nghiệp sớm ứng dụng AI trong giám sát mạng, phân tích hành vi và quản lý dữ liệu nhạy cảm, nhằm phát hiện sớm nguy cơ, tự động hóa ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.

Bế mạc hội thảo, đại diện Liên minh CYSEEX khẳng định sẽ tập trung ứng dụng AI để phát hiện sớm nguy cơ và tự động ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Liên minh đặt mục tiêu nâng cao năng lực thành viên trong việc khai thác công cụ AI, duy trì diễn tập tấn công - phòng thủ, ứng cứu sự cố, tăng cường phòng chống phishing và lừa đảo, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ tri thức nhằm nâng cao khả năng bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng./.