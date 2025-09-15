Ngày 15/9: Giá bạc áp sát đỉnh cao nhất trong 14 năm

Giá bạc thế giới tiếp tục duy trì đà đi lên trong phiên giao dịch sáng nay, hiện đang ở mốc 42,163 USD/oune, áp sát đỉnh cao nhất 14 năm. Trong nước, thời điểm hiện tại, các thương hiệu đồng loạt giữ nguyên mốc giá của phiên trước.

Giá bạc giao ngay sáng 15/9, giá bạc giao dịch tại mốc 42,163 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.617.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.667.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 14/9.

Tại các địa điểm khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc cũng tương tự, hiện được niêm yết ở mức 1.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.377.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 15/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu, hiện ở mức 1.345.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.383.000 đồng/lượng (bán ra), ổn định so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 15/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.343.000 1.377.000 1.345.000 1.383.000 1 kg 35.826.000 36.724.000 35.878.000 36.875.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.351.000 1.385.000 1.353.000 1.391.000 1 kg 36.032.000 36.936.000 36.074.000 37.087.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.617.000 1.667.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 43.119.892 44.453.222

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:59:41 sáng 15/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 42,163 USD/oune, tăng 0,143 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng 14/9.

Giá bạc thế giới hiện đang ở mức 1.113.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.180.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giữ nguyên mức giá của phiên trước.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:59:41 sáng 15/9/2025

Giá bạc hiện dao động quanh 42 USD/ounce, chỉ còn cách đỉnh cao nhất trong 14 năm một khoảng nhỏ. Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, kim loại quý này đã tăng gần 46% kể từ đầu năm nhờ dòng vốn đầu tư liên tục chảy vào và nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Ông lưu ý, kho bạc của Hiệp hội Thị trường vàng bạc London (LBMA) có thể cạn kiệt trong vài tháng tới nếu nhu cầu tiếp tục tăng tốc, làm gia tăng lo ngại về thiếu hụt nguồn cung bạc vật chất.

Bên cạnh đó, nhu cầu công nghiệp cho các ngành năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng vẫn giữ vai trò hỗ trợ bền vững cho thị trường, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục chính sách ôn hòa càng củng cố tâm lý tích cực của giới đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, James Hyerczyk cho rằng, các mức hỗ trợ giá bạc được xác định ở ngưỡng 40.73 và 40.40 USD/ounce. Việc duy trì đà tăng trên mức 42.46 USD/ounce sẽ tạo đà cho giá bạc hướng đến ngưỡng kháng cự quan trọng 44.22 USD/ounce./.