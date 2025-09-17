Giá vàng hôm nay (17/6): Đồng loạt bật tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng, lên sát mốc 3.700 USD/oune, tăng tới 10,2% nếu tính trong vòng 30 ngày qua. Trong nước, vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 132,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:25:46 sáng 17/09, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.691,28 USD/oune, tăng 11,36 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,31%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,547 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.436 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 17/9, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào và 132,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC có giá mua vào tăng vọt 2,3 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 129,8 triệu đồng/lượng và tăng 1,2 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở mức 132,3 triệu đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, hiện thương hiệu SJC niêm yết ở mức 126,6 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại PNJ và DOJI vàng nhẫn đang giao dịch ở ngưỡng 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả hai chiều.

Riêng thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều./.