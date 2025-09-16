Ngày 16/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/9) đồng loạt giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình ở mức 119.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ít biến động tại các khu vực trọng điểm.

Giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm hôm nay ở mức 119.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 119.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 119.600 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Gia Lai có mức giảm giá cà phê nhiều nhất, xuống 400 đồng/kg. Hiện giá thu mua ở mức 119.800 đồng/kg.

Cũng liên quan đến thị trường cà phê, nền tảng phân tích số liệu thị trường YouNet Media vừa công bố báo cáo chuyển động thị trường chuỗi Coffee Shop trên mạng xã hội nửa đầu năm 2025.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ so với hôm qua, dao động 4.392 - 5.042 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 5.042 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11/2025 là 4.842 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1/2026 là 4.774 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 4.694 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 4.622 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng mạnh, dao động 371,65 - 432,35 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 432,35 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 461,75 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 399,55 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 386,50 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 là 371,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng gia tăng đồng loạt qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 489,4 - 540,4 USD/tấn. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 540,4 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 506,00 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3/2026 là 496,15 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5/2026 là 489,4 USD/tấn.

Giá tiêu tại Lâm Đồng bật tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay ít biến động tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm từ 148.000 đến 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh thương lái thu mua tiêu với giá 150.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu bật tăng lên ngưỡng 151.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg. Đây là 2 tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu duy trì ổn định, ít có sự biến động tại sàn giao dịch lớn.

Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia hiện ở mức 7.074 USD/tấn. Thị trường thế giới ghi nhận sự giảm nhẹ của giá tiêu trắng Indonesia. Hiện được thu mua với giá 10.024 USD/tấn.

Thị trường tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn; tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu ở Brazil duy trì ổn định, hiện giá thu mua đạt 6.500 USD/tấn.

8 tháng năm 2025, xuất khẩu tiêu có dấu hiệu giảm, nhưng xu hướng chung vẫn ổn định, bất chấp biến động thương mại. Điều đặc biệt quan trọng là Mỹ hoàn toàn không sản xuất được hồ tiêu. Thị trường này vì vậy phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, mở ra một dư địa bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, dù khó khăn ngắn hạn, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm với ngành gia vị Việt Nam./.