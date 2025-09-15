Xu hướng tăng giá cà phê vẫn là chủ đạo

(TBTCO) - Giá cà phê từ nay đến cuối năm vẫn trong xu hướng tăng, dù thị trường có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn trước biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu. Doanh nghiệp xuất khẩu và nhà đầu tư đang có cơ hội lớn để tận dụng giai đoạn giá cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Dự báo xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mới

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê từ tháng 6/2025 đến nay trải qua giai đoạn biến động mạnh. Xu hướng giảm mạnh duy trì trong tháng 6 và tháng 7 do kỳ vọng nguồn cung tăng khi Brazil bước vào mùa thu hoạch.

Tuy nhiên, bước sang tháng 8, thị trường nhanh chóng đảo chiều. Tin tức nhận định từ các chuyên gia và nông dân Brazil đánh giá, sản lượng cà phê Arabica giảm mạnh, kết hợp với nguồn cung thắt chặt tại Việt Nam khi thị trường nội địa bước vào cuối niên vụ. Giá cà phê nhanh chóng hồi phục, xích gần về mức giá cao đã thiết lập trong tháng 4/2025.

Về diễn biến giá, giá cà phê trung bình tháng 6 giảm mạnh 11 - 14%. Sang tháng 7, thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm, các phiên giảm chiếm ưu thế, cá biệt có những thời điểm mức độ chênh lệch lên trên 5% giữa các phiên.

Cụ thể, trong phiên ngày 14/7, mức thuế mà Mỹ mới áp cho Brazil bao gồm cả mặt hàng cà phê đã khiến thị trường xuất nhập khẩu giữa 2 nước tê liệt hoàn toàn, nguồn cung thế giới thắt chặt khiến thị trường tăng mạnh, giá cà phê Arabica tăng gần 6%, giá Robusta tăng gần 9%. Tuy nhiên, đà tăng ngay sau đó bị hãm lại bởi phiên ngày 21/7, với mức giảm 3 - 4,5%. Kết thúc tháng, giá cà phê trung bình tiếp tục giảm thêm lần lượt là 11% và 12% đối với Arabica và Robusta.

Bước vào tháng 8, thị trường chuyển trạng thái rất nhanh chóng. Các phiên tăng giá nối tiếp nhau ngay từ đầu tháng. Tin tức về sản lượng thâm hụt từ Brazil kết hợp với tình trạng thuế quan giữa Mỹ và Brazil chưa được tháo gỡ khiến nguồn cung thế giới càng thêm trầm trọng, đẩy giá trung bình tháng 8 của 2 loại cà phê tăng gần 15%.

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Về hoạt động xuất khẩu, bức tranh thị trường cho thấy tình trạng trái ngược. Giá xuất khẩu trung bình cao nhất là vào tháng 6, đạt 5.746 USD/tấn, sau đó giảm mạnh 5% vào tháng 7, về mức 5.450 USD/tấn. Giá cà phê xuất khẩu trung bình trong tháng 8 gần như giữ nguyên so với tháng 7, ở mức 5.476 USD/tấn. Tính chung 8 tháng của năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,15 triệu tấn cà phê với giá trị gần 6,5 tỷ USD, tăng 8,6% về lượng và tăng 61,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), niên vụ cà phê 2024 - 2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) đang bước vào giai đoạn cuối với những dấu ấn lịch sử. Dự báo, giá trị xuất khẩu của niên vụ này đạt gần 8 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử ngành cà phê.

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Vicofa cho biết, niên vụ 2024 - 2025 có giá cà phê xuất khẩu cao nhất từ trước tới nay, có thời điểm lên tới 5.850 USD/tấn. Châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, đạt 670.000 tấn, kim ngạch 3,6 tỷ USD.

Chênh lệch giá cà phê sẽ tiếp tục trong ngắn hạn

Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng giám đốc MXV nhận định, những yếu tố đã giúp thị trường cà phê bứt phá trong tháng 8 sẽ còn tiếp tục chi phối trong các tháng tới. Báo cáo mới nhất của Conab - cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil khẳng định, sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025 - 2026 giảm hơn 11% so với niên vụ trước. Đây là mức thiếu hụt nghiêm trọng và không có nguồn cung nào khác trên thế giới đủ sức bù đắp.

Bên cạnh đó, trước thời điểm lệnh cấm phá rừng của EU có hiệu lực vào cuối năm, nhiều tập đoàn và nhà nhập khẩu lớn tại châu Âu đang đẩy mạnh mua vào để dự trữ. Điều này chắc chắn sẽ tiếp tục tạo thêm lực cầu, qua đó hỗ trợ giá cà phê thế giới duy trì ở vùng cao.

Tại thị trường nội địa, các vùng sản xuất ở Tây Nguyên phải gần 2 tháng nữa mới bước vào cao điểm thu hoạch, trong khi lượng tồn kho cuối niên vụ đã giảm mạnh. Nguồn cung hạn chế khiến giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục cao hơn thế giới trong ngắn hạn.

“Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà đầu tư có cơ hội lớn để tận dụng giai đoạn giá cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, cần chủ động theo dõi sát diễn biến cung - cầu quốc tế cũng như chính sách thương mại từ các thị trường tiêu thụ lớn để hạn chế rủi ro” - ông Dũng nhấn mạnh.