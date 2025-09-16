(TBTCO) - Trong 8 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá nhanh; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 3.874 tỷ nhân dân tệ (khoảng 545,63 tỷ USD).

Dây truyền sản xuất ô tô xuất khẩu của Công ty TNHH Kaiyi Auto, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Ngày 15/9, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu cho thấy trong tháng 8, nền kinh tế nước này duy trì xu thế phát triển ổn định.

Sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng khá nhanh. Trong tháng 8, các ngành công nghiệp quy mô lớn của Trung Quốc tăng 0,37% so với tháng trước và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái; ngành dịch vụ tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường tiêu dùng, đầu tư và thương mại cũng duy trì đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.966 tỷ nhân dân tệ (tương đương 558,6 tỷ USD), tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 3.874 tỷ nhân dân tệ (khoảng 545,63 tỷ USD), tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt 2.303 tỷ nhân dân tệ (tương đương 324,37 tỷ USD), tăng 4,8%; nhập khẩu đạt 1.570 tỷ nhân dân tệ (tương đương 221,1 tỷ USD), tăng 1,7%.

Thị trường lao động ổn định, giá tiêu dùng cơ bản hồi phục. Trong 8 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị bình quân là 5,2%. Riêng tháng 8, tỷ lệ này ở mức 5,3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 giữ nguyên so với tháng trước, nhưng giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù cho rằng nền kinh tế vận hành ổn định, quá trình chuyển đổi và nâng cấp được thúc đẩy vững chắc nhưng ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, vẫn lưu ý rằng môi trường bên ngoài còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, không chắc chắn và kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt với không ít rủi ro, thách thức.

Theo ông, trong giai đoạn tiếp theo, cần triển khai cụ thể và hiệu quả các chính sách vĩ mô, tập trung ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng, đồng thời đẩy mạnh cải cách, mở cửa và đổi mới, thúc đẩy kinh tế vận hành ổn định và phát triển lành mạnh.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa công bố số liệu tài chính cho thấy trong 8 tháng đầu năm, tín dụng nhân dân tệ tăng thêm 13.460 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.888 tỷ USD), phản ánh sự hỗ trợ mạnh mẽ của hệ thống tài chính cho nền kinh tế thực.

Các chuyên gia cho rằng chính sách tiền tệ nới lỏng hợp lý sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế. Hiện tại, quy mô tài chính của nước này đã rất lớn nên ngoài việc duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chính sách tiền tệ cần phải chú trọng hơn đến tối ưu hóa cơ cấu.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang từng bước ban hành loạt kế hoạch hành động mới nhằm ổn định tăng trưởng cho 10 ngành công nghiệp trọng điểm, xác định rõ mục tiêu phát triển giai đoạn tiếp theo, đồng thời triển khai nhiều biện pháp liên quan đến nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng thị trường hiệu quả và tối ưu hóa hệ sinh thái phát triển.

Cụ thể, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cùng 7 cơ quan khác đã công bố “Kế hoạch hành động ổn định tăng trưởng ngành ô tô giai đoạn 2025-2026."

Trước đó, nước này cũng đã công bố “Kế hoạch hành động ổn định tăng trưởng ngành sản xuất điện tử thông tin 2025-2026” và “Kế hoạch ổn định tăng trưởng ngành thiết bị điện lực 2025-2026."

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự kiến, các ngành thép, kim loại màu, hóa dầu, vật liệu xây dựng, hóa chất, cơ khí và công nghiệp nhẹ cũng sẽ sớm có kế hoạch tương tự nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và đảm bảo phát triển hợp lý về quy mô.

Ông Quan Binh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế công nghiệp thuộc Viện Nghiên cứu phát triển công nghiệp (Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc), cho rằng các ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc đang đối diện thách thức về chuyển đổi cơ cấu.

Các kế hoạch mới sẽ giúp cải thiện môi trường phát triển, nâng cao năng lực quản trị, loại bỏ những yếu tố phi thị trường để thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu, chuẩn bị ban hành văn bản chính sách mới về tiếp tục thúc đẩy phát triển đầu tư tư nhân với nhiều biện pháp cụ thể để mở rộng không gian đầu tư và gỡ bỏ những rào cản tiềm ẩn.

Đáng chú ý, chính sách sẽ quy định tỷ lệ tham gia tối thiểu của vốn tư nhân trong các dự án lớn thuộc các lĩnh vực then chốt như đường sắt, điện hạt nhân, đường ống dầu khí. Đây sẽ là bước đột phá trong việc phá vỡ rào cản tiếp cận ngành và tình trạng độc quyền “ngầm”./.